Stella Azzurra Roma, ottima prova sul parquet di Treviglio: la sconfitta arriva solo nel finale

Trasferta difficile per la Stella Azzurra Roma nella quindicesima giornata del Girone Verde di Serie A2 2022/23, impegnata contro la Blu Basket Treviglio, una delle favorite per la promozione nella massima serie.

La partita vede i capitolini comunque disputare una gara testa a testa con l'avversario, patendo la differenza di livello teorico solamente negli ultimi momenti uscendo sconfitta per 77-69.

La partita - Il match inizia con una schiacciata di Clark dopo il pallone recuperato, in una gara che vede una partenza a rilento con diversi errori al tiro fra le due formazioni. Alla schiacciata dell'ex Marcius e ai liberi di Lombardi replica Duane Wilson con il gioco da 3 punti: 6-3 dopo tre minuti e mezzo di gioco.

Sempre con Marcius e Clark i padroni di casa provano la fuga sul 11-3, arrivando al 16-7 a tre minuti dalla chiusura del primo quarto. Controbreak capitolino: Wilson e Givens piazzano lo 0-6 con cui i romani tornano attaccati, col tabellone che recita 16-13 un minuto dopo, diventando col jumper e la stoppatona dall'altra parte di Chiumenti 16-15 al termine della prima frazione.

Da Maspero in apertura di secondo quarto arriva la tripla del +4 di Treviglio, ma arriva la risposta dei giovani nerostellati: recupero con schiacciata di Innocenti, gioco da tre punti di Visintin e soprasso della Stella Azzurra Roma, 19-20 dopo due minuti.

Il match si anima: con belle iniziative parità fra le due squadre a quota 25, prima del minibreak di 5-0 dei padroni di casa sempre sull'asse Marcius/Clark. I capitolini però reagiscono con reattività, soprattutto con Givens e Innocenti insieme ad una difesa allungata a tutto campo: strappo ricucito sul 32-29 a tre minuti dall'intervallo. Gioco da tre punti di Nikolic: i romani prendono forza, con la coppia di lunghi Givens+Chiumenti perfezionano il sorpasso, con il gioco da tre punti di Clark a fissare il 39-37 con cui le due squadre vanno a riposo.

Jason Clark parte forte al rientro in campo così come a inizio partita: 5 punti consecutivi nel primo minuto per il parziale di 5-0 di Treviglio, che allunga subito sul 44-37. Marcius aggiunge due punti per il +9 casalingo. Il punteggio si cristallizza fino alla tripla a metà quarto di Emmanuel Innocenti, coi due liberi di Visintin ad aggiungersi per il -4 nerostellato (46-42) un minuto dopo.

Tripla di Maspero e replica immediata da sotto di Chiumenti: il match è più vivo che mai, con le due squadre a mettere tanta energia e scambiarsi canestri fino al 52-48 di fine quarto.

A Clark in apertura di ultima frazione risponde subito Nikolic con la tripla del -3, prima dei quattro punti di Sacchetti in contropiede per l'allungo dei padroni di casa (58-51) a 8 minuti dalla chiusura della gara. Con la tripla di Clark, Treviglio raggiunge la doppia cifra di vantaggio, con Wilson che però batte un colpo per i capitolini a sua volta con una triola: 61-54 a sei minuti e mezzo dal termine del match. Giuri mette un parziale in autonomia: 5-0 e Treviglio tenta la fuga decisiva, sul 66-54 a metà quarto.

Due contropiedi di Wilson e Givens per tenere lo svantaggio sui 10 punti: la Stella Azzurra Roma prova a restare aggrappata alla partita, che vede diversi ragazzi chiave per entrambe le squadre commettere il quarto fallo, con le ovvie conseguenze sulla loro prosecuzione di gara.

Con Giachetti i nerostellati toccano il -8 a due minuti e mezzo dalla fine del match, e dopo il libero di Clark (alla sua miglior gara con la maglia di Treviglio) a -6 con la tripla in semitransizione sul 70-64.

2/2 dalla lunetta di Marcius, jumper in isolamento di Givens: sul -6 a 65 secondi dal termine i nerostellati hanno il possesso fra le mani per avvicinarsi ulteriormente, ma lo perde subendo la schiacciata di Lombardi del -8. Libero di Wilson a segno e pallone recuperato, sul 74-67 a 26 secondi dal termine.

Wilson piazza un altro jumper, ma dall'altra parte arriva la schiacciata di Marcius: con l'ultimo attacco non concretizzato dai capitolini, si spengono le speranze di rimonta al termine di una gara godibile che si chiude sul 77-69 per Treviglio.

Il tabellino di Gruppo Mascio Treviglio - E-Gap Stella Azzurra Roma 77-69 (16-15, 23-22, 13-11, 25-21)

Gruppo Mascio Treviglio: Jason Clark 25 (4/9, 4/7), Aleksandar Marcius 18 (6/7, 0/0), Marco Giuri 8 (2/5, 1/6), Bruno Cerella 7 (2/2, 0/1), Eric Lombardi 7 (2/7, 0/1), Lorenzo Maspero 6 (0/1, 2/4), Brian Sacchetti 4 (2/3, 0/1), Davide Bruttini 2 (1/3, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Santiago Corona 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Aleksandar Marcius 9) - Assist: 19 (Jason Clark 5)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 19 (7/11, 1/3), Samuel jamal Givens 12 (5/8, 0/5), Jacopo Giachetti 8 (1/2, 2/4), Emmanuel Innocenti 8 (2/4, 1/3), Alberto Chiumenti 8 (4/5, 0/0), Lazar Nikolic 5 (1/3, 1/4), Matteo Visintin 5 (1/4, 0/0), Matteo Ferrara 2 (1/5, 0/0), Roberto Rullo 2 (1/2, 0/3), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor biar 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Duane Wilson, Samuel jamal Givens 7) - Assist: 14 (Samuel jamal Givens, Jacopo Giachetti 4)