La Virtus GVM Roma parte con il piede giusto, battuto il Nuovo Basket Aquilano

Si apre con una vittoria il cammino della Virtus GVM Roma 1960 nel campionato di SERIE B INTERREGIONALE: battuto il Nuovo Basket Aquilano con il punteggio di 61-83 al termine di una partita molto intesa a livello di ritmo e di impegno fisico. Miglior realizzatore Gaston Whelan con 23 punti, segue Adriele Zoffoli con 15 punti e Simone Rocchi con 18.

Le parole di Alessandro Tonolli: "Innanzitutto voglio fare i complimenti agli avversari e far loro un ringraziamento per l'accoglienza alla squadra e personale. Siamo stati bravi ad accettare e nello stare ad un ritmo molto intenso, non scendendo mai di intensità. Abbiamo fatto tanto bene in alcuni aspetti, in altri, come normale che sia, bisogna migliorare"

La partita

Lo staff tecnico decide di lasciare a riposo precauzionale Federico Frisari, dopo qualche noia fisica settimanale. Il match si apre con i padroni di casa in pieno ritmo, bravi a portarsi in vantaggio sul 13-8. Gli ospiti non mollano e guidati da un cambio netto difensivo e dai canestri di Casale, Whelan e Zoffoli, riescono a chiudere avanti il primo quarto 18-13.

Dalla fine del primo quarto, la GVM non gira più lo sguardo nonostante la veemenza avversaria, che non molla mai la presa sul match. Whelan tiene il ritmo dei suoi e Zoffoli capitalizza i frutti di una bella difesa, è 40-25 a metà seconda frazione. Whelan continua nel solco tracciato e si chiude il primo tempo 50-38.

Banach è il protagonista del terzo quarto con un paio di canestri che provano a tagliare le gambe agli avversari, Whelan prova la stoccata definitiva. Ma la storia insegna che gli Aquilani non mollano mai e dopo aver chiuso il terzo periodo sotto 63-46, nel quarto periodo provano a tornare con un paio di triple in scia. Il solito Whelan, con l'aggiunta di Petrucci e Zoffoli, mettono il punto e regalano i due punti ai loro: finisce 81-63.

Il tabellino di NUOVO BASKET AQUILANO VIRTUS ROMA 1960 63-81

GVM Virtus Roma 1960: Banach 8, Frisari ne, Valentini 2, Petrucci 5, Whelan 23, Zoffoli 15, Casale 9, Fokou 6, Rocchi 18, Giacomi. All: Tonolli Ass Zanchi, Blasi