Virtus Roma, Casale: “Nelle difficoltà un vero gruppo si compatta e dà il meglio"

A pochi giorni dal delicato match contro il Carver Cinecittà, Roma Today ha intervistato in esclusiva il Capitano della GVM Virtus Roma 1960, Giulio Casale. Parliamo del leader naturale del roster di Coach Tonolli, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Play, classe 1991 e tanto basket di alto livello alle spalle.

Una carriera iniziata con la Lottomatica Roma in Serie A, passata per l’esperienza, importante, con l’Eurobasket Roma costellata dalla doppia promozione dalla Serie C alla A2 e dalla Finale di Coppa Italia di Serie B. Per non tacere delle stagioni giocate con Ragusa, IUL Basket e Valmontone.

Tornato nella squadra della Capitale nel 2021 Casale la scorsa estate ha rinnovato l’accordo per un altro biennio. Biennio per il quale idee e progetti sono molto chiari. Eccoli declinati dalla sua viva voce.

L'intervista a Giulio Casale

Giulio che campionato è stato quello della Virtus Roma fino ad oggi. Vi aspettavate qualcosa in più o siete in linea con gli obiettivi?

"Siamo forse un po’ al di sotto di quello che pensavamo, ma non ne siamo preoccupati, semplicemente stimolati a dare di più. Ci sono state le sconfitte con la Supernova, una partita cerchiata in rosso, giocata fino all'ultimo periodo, dove poi lo scarto è stato elevato e quella con la Stella Azzurra Viterbo dove ci hanno anche condizionato gli infortuni. Ma in linea di massima il percorso è quello ipotizzato a inizio stagione. L'obiettivo ci è chiaro e sappiamo che dobbiamo il massimo".

Quanto gli infortuni possono condizionare la fase ad orologio?

"Questo è un campionato veramente ostico con un percorso lungo e tortuoso. Un infortunio in quella fase penalizzerebbe chiunque, certamente la nostra squadra è dotata di un roster strutturato e stiamo lavorando molto per trovare una solidità di sistema. Poi ovviamente se dovesse servire sappiamo che la società è pronta a tornare sul mercato. Tutti insieme faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo".

È realistico pensare di vedere la Virtus al PalaTiziano?

"Il nostro obiettivo è quello giocare lì i Playoff e dare al nostro pubblico il palcoscenico che merita. La Società ha fatto domanda per giocare al PalaTiziano fin da subito, ma le Istituzioni, ovviamente, hanno dei criteri da rispettare e delle valutazioni da fare. Valutazioni che al tempo stesso non devono configurare dei favoritismi. Ma noi continuiamo a sperarci e ci puntiamo".

Cosa ti aspetti dalle tue prestazioni?

"Ho giocato in squadre dove ero in campo 40 minuti e squadre, dove peraltro ho vinto, dove il minutaggio era inferiore, ma di maggiore importanza. In questi contesti ogni giocatore è indispensabile e deve sentirsi valorizzato e parte del sistema. Ciascuno di noi deve essere in grado di fare un passo indietro per permettere poi di farne uno in avanti tutti insieme, con la consapevolezza che anche se si gioca di meno in quei minuti ci si deve far trovare pronti dando tutto. Il nostro roster è lungo e profondo, non abbiamo 5-6 titolari soltanto. Siamo in un momento di difficoltà con due infortunati, entrambi nel reparto esterni e sperando recuperino il prima possibile abbiamo il compito di compattarci e trovare risorse preziose per sopperire a questo momento".