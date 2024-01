Virtus Roma, parla Valentini: "Gli infortuni hanno tirato fuori il meglio di noi"

Nell’immediata vigilia della ripresa del Girone F del Campionato di Serie B Interregionale, ripresa che vede la Virtus Roma 1960 impegnata, nell’arco di pochi giorni nel doppio, decisivo, confronto con Ferentino e Palestrina, la redazione di Roma Today ha intervistato IN ESCLUSIVA uno degli atleti fondamentali del roster di Tonolli.

L’atleta è Andrea Valentini Centro di Roma, classe 1998, 198 centimetri di altezza per 100 kg di peso cresciuto, cestisticamente, nella Stella Azzurra Roma prima poi di trasferirsi, sempre nella Capitale, alla Tiber dove fa il suo esordio nel campionato di Serie B.

Andrea è un lungo di grande intensità, solidità e di rendimento non a caso, negli anni, ha difeso i colori di club blasonati come Desio, Caserta, Virtus Arechi Salerno e Del.Fes.Avellino prima di “tornare a casa” lo scorso giugno nella squadra per cui tifa da bambino.

Ecco le sue parole

INTERVISTA ANDREA VALENTINI

Siete in linea con gli obiettivi prefissati in estate?

Sì, siamo in linea, il Campionato che abbiamo fatto fino ad ora è quello che ci eravamo prefissati. Essere primi e incutere timore agli avversari. E non solo le squadre del nostro girone. Si è sparsa la voce che la Virtus Roma è un’ottima squadra. È vero abbiamo fatto dei passi falsi di troppo, soprattutto in due delle partite con le prime quattro del girone. Penso alle sconfitte con la Supernova Fiumicino all’andata e a quella con la Stella Azzurra Viterbo. Ma siamo contenti del percorso fatto. All’inizio era tutto un’incognita la squadra era nuova, sapevamo di avere qualità ma abbiamo risposto bene agli obiettivi.

Il fattore infortuni quanto ha pesato? La Virtus non è stata fortunata, soprattutto nelle due sconfitte?

No nelle due partite perse direi di no. A Fiumicino forse la sfida è arrivata troppo presto perché come squadra, realmente, abbiamo carburato dopo la sesta settima partita e quindi non do colpa agli infortuni ma al fatto che abbiamo interpretato male il match. Con la Stella Azzurra la partita è stata combattuta ma abbiamo giocato sottotono. Anzi ti posso dire che gli infortuni hanno fatto crescere tutti ora abbiamo visto il vero valore di Giacomi. Con meno persone in campo e giocando in sette abbiamo valorizzato il gioco di squadra e l’intensità difensiva.

Sarà necessario allungare il roster o pensate di reggere cosi?

Vediamo come va la squadra al completo, per la fase a orologio avremo di nuovo a disposizione Rocchi che in realtà è già rientrato, Petrucci torna per Ferentino ma già si allena con noi, unica incognita è per Giulio (Casale ndr) ma a Palestrina ci dovrebbe essere e quindi torneremo al completo.

Un bilancio della tua stagione?

Penso di essere cresciuto con la squadra ho cominciato sottotono e ne sono consapevole ma poi con la squadra a con il lavoro che fa il Coach sono entrato sempre più nel meccanismo.

Sono contento perché mi preme giocare bene e dare una mano giocare per la Virtus Roma per me che andavo a vederlo da ragazzino è un onore e quindi ogni partita dove non riesco a dare quello che penso mi fa male non ci dormo la notte. Son contento del percorso e punto a fare meglio

È realistico pensare di vedere la Virtus al PalaTiziano?

La Società ci sta lavorando io spero da giocatore di tornare in quel palazzetto perché come è un onore giocare con la Virtus è un onore giocare al PalaTiziano. L’unico blocco che ci può essere la categoria ma spero che chi deve decidere veda il seguito effettivo. Anche perché il nostro pubblico è davvero il sesto uomo un fattore che oggi ci aiuta tanto nelle partite e incute timore agli avversari.

La battuta finale

Secondo me per come la società è impostata e per come siamo organizzati davvero siamo una famiglia sportiva