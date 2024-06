Serie B, la Virtus annuncia il suo nuovo Direttore Sportivo

La Virtus GVM Roma 1960 comunica in una nota di stampa che Ivan Belletti sarà il suo nuovo Direttore Sportivo.

Bolognese, la sua carriera inizia dieci anni fa proprio sotto le Due Torri, nell’ambito del campionato di C Gold dell’Emilia Romagna.

Non solo attività dirigenziale per lui ma ricopre anche il ruolo di scout per l’agenzia di rappresentanza internazionale Octagon Basketball Europe.

La carriera di Ivan Belletti

Il percorso manageriale del nuovo DS della Virtus GVM Roma 1960 riprende da Cento dove con la Benedetto XIV è uno degli artefici di un meraviglioso

percorso che lo porta dalla Serie B alla A2, dove raggiunge la finale di Coppa Italia ed il secondo posto in regular season.

Un cammino incredibile che gli vale nel 2023 il riconoscimento del premio “Francesco Betti”, come miglior dirigente del campionato. Oggi, a Roma, prosegue la sua carriera.

Le prime parole di Belletti

Queste le prime parole del neo Direttore Sportivo: “E’ un grande privilegio ed onore entrare a far parte di una società con questa ambizione e questa determinazione".

E ancora: "Sin dal primo incontro con la Proprietà mi sono reso conto che parlavamo la stessa lingua e quindi questa per me è un’occasione d’oro. Sono contento di aver trovato una società pronta e vogliosa nel fare e nel voler costruire una squadra di vertice e che intende subito essere protagonista.”