La Virtus si affida all'esperienza, il nuovo Centro arriva dalla Serie A2

La Virtus GVM Roma annuncia, in una nota di stampa, di aver raggiunto l’accordo per conseguire le prestazioni sportive di Andrea Ancellotti, la scorsa stagione alla Real Sebastiani Rieti.

La carriera di Ancellotti

Centro di 213 centimetri, Andrea è nato a Correggio il 28 marzo 1988. La sua lunga carriera cestistica inizia proprio alla Pallacanestro Reggiana con cui esordisce in A1 nella stagione 2006/2007.

Nei due anni successivi rimane con i biancorossi in A2, salvo poi iniziare un lungo viaggio nei canestri di Italia. Patti, Sant’Arcangelo e Corato, nel campionato di Legadue, ed in cui riesce ad affermare la sua presenza e media realizzativa.

La sua consacrazione arriva nella stagione 2014/2015 con Chieti (in A2) con una media di 12.5 punti per partita, 58.5% da due e quasi 9 RPP in 30 minuti di media in campo.

Si trasferisce a Treviso dove mantiene ottime medie realizzative ed a rimbalzo e nel biennio 2017/2019 veste la maglia di Pesaro, nel massimo campionato nazionale: con i marchigiani viaggia a 3.15 punti di media in 12.45 minuti di gioco.

Dalle Marche al Lazio, quando nel 2019/20 decide di vestire la canotta di Latina, in A2: con i pontini torna abbondantemente sopra la doppia cifra nei punti segnati (12 punti di media con il 56% al tiro).

L’anno successivo inizia a Brescia (A1) per poi trasferirsi a Treviglio, in A2. Nelle ultime tre stagioni ha vestito nell’ordine la maglia di Chiusi, Chieti e Real Sebastiani Rieti, con cui ha chiuso l’ultima annata. Il suo viaggio prosegue a Roma

Ancellotti: "Non vedo l'ora di iniziare"

“Ciao, sono entusiasta di sposare il progetto Virtus Roma 1960 - Le prime parole di Andrea -. La società è ambiziosa e punta a fare bene in questo campionato, porterò la mia esperienza al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di iniziare.”