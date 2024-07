La Virtus annuncia il colpo da novanta: il nuovo play è Matteo Visintin

La Virtus GVM Roma annunciare in una nota di stampa di aver raggiunto l’accordo con Matteo Visintin, la scorsa stagione alla San Giobbe Umana Chiusi.

La carriera di Matteo Visintin

Playmaker di 190 cm, Matteo è nato a Trieste il 23 Aprile 2004. Cresce alla Stella Azzurra Roma, con cui debutta in Serie B a quindici anni e con cui raggiunge l’esordio anche nella seconda serie nazionale.

Sin da subito le sue medie si attestano su valori assolutamente interessanti, con 14.6 di media, ed in A2 invece fa registrare 14.3 minuti di media con 5.1 punti e 1.3 assist nelle 23 partite disputate, che diventano 16.2 minuti con 7.5 punti e 1.7 assist nella fase ad orologio, 8.7 punti e 1.5 assist ai playout.

Ottenuta la salvezza, nella stagione 22/23 disputa ancora la seconda serie nazionale con la maglia della Stella Azzurra giocando 21 volte nel girone verde (13.3 minuti con 4.7 punti) ottenendo nuovamente la permanenza in categoria.

Con la maglia dei ragazzi romani ottiene anche il titolo nazionale nella categoria Under 19 e si conquista in maniera stabile la presenza con le rappresentanze giovanili italiane.

Nell’ultima stagione si trasferisce in toscana, con la maglia della San Giobbe Umana Chiusi dove ha totalizzato una media di 5.6 punti per match conditi da 1.2 assist. Il suo viaggio riprende la strada di Roma

Le prime parole di Matteo Visintin

Queste le prime parole di Matteo: “Sono molto contento di vestire questa importante maglia e tornare a Roma che per me ormai è diventata una seconda casa. Non vedo l’ora inizi la stagione per conoscere i tifosi e giocare davanti ad un pubblico così caldo”