La Virtus Roma sbanca Perugia e tiene il passo della capolista

Ancora un finale tutto da vivere da lottare ma ancora una vittoria per la GVM Virtus Roma 1960 che conquista dopo la trasferta di Cagliari (e prima della trasferta di Viterbo), la vittoria lontano da casa.

Bella prova di squadra nonostante i cali, che consentono ai padroni di casa di tornare sotto (dopo un vantaggio di undici lunghezze) ad un solo punto di distacco. Recuperato Rocchi, è Valentini il migliore dei suoi con 13 punti e leadership sotto le plance.

Le parole di Tonolli: "Dobbiamo imparare a gestire meglio i vantaggi, sicuramente, anche perché questo campionato non ti regala momenti di pausa soprattutto quando sfidi avversari con un carattere così. Difesa fondamentale e ora testa alla prossima partita che sarà la terza trasferta consecutiva"

La partita

E’ un primo quarto ad alta intensità quello tra Valdiceppo e Virtus. I possessi iniziali sono a marchio umbro con i padroni di casa che si appoggiano ai centimetri sotto canestro ma la risposta dei ragazzi di Tonolli arriva proprio da Valentini e Fokou che fanno sentire muscoli e centimetri sotto le plance: Fokou con un fallo e canestro e Valentini con un bel movimento sul perno, firmano il 7-9 per i romani.

La GVM si accende e prova a dare il primo mini-strappo, Whelan prima e Casale dall’angolo poi siglano il 9-15. La squadra di casa si affida al carattere ed alla tecnica del suo capitano che ricuce lo strappo sino alla parità (15-15) ma ancora Valentini, Zoffoli con una bella palla rubata e Petrucci con una tripla a chiudere il primo quarto: è 19- 23 ospite.

Il secondo periodo si apre a marchio Simone Rocchi che con cinque punti realizza il 23-28, tripla casalinga (26-28) e poi Banach e Casale portano il punteggio sul 28-35. Si alza l’intensità fisica del match e si segna poco rispetto ai primi dieci minuti, Casale si inventa un lancio baseball e Zoffoli deposita sul fondo della retina il 28-37. Frisari spara la tripla e poi prende il rimbalzo in difesa e si fa tutto il campo: lo chiude lui il primo tempo, la GVM chiude in vantaggio 33-42.

Rientro dagli spogliatoi a trazione casalinga con i perugini che mettono a segno un mini parziale di 7-1, interrotto da due canestri di Valentini, il secondo su una visione di Gaston Whelan: è 41-49 per la Virtus Roma 1960. Triplissima umbra, la seconda consecutiva, appoggio facile su dormita difensiva dei ragazzi di Tonolli ed è meno tre per Valdiceppo: 46-49 il parziale. Reazione capitolina con Fokou che prima sfrutta un bel gioco a due con Whelan e poi piazza la tripla, Whelan in appoggio realizza il 46-57.

Il terzo periodo termina con Giacomi che si risponde subito presente al suo ingresso in campo, al trentesimo è 54-66. Il quarto e decisivo periodo vede ancora una volta la reazione della formazione di casa che con carattere e canestri pesanti si riporta sul meno cinque: 65-70. Valdiceppo ne ha di più, segna ancora ed è un possesso di distanza (67-70), Whelan dalla linea del tiro libera da ossigeno agli ospiti (67-72), ma Valdiceppo reagisce e ruggisce ed arriva ad un solo punto con cinque minuti da giocare: è 71-72.

La 1960 si appoggia alla precisione ai tiri liberi di Frisari e Valentini, ma Valdiceppo risponde immediatamente, ed è ancora una sola distanza a separare le due squadre, 75-76. Una magia di Whelan riporta la Virtus fuori dalle difficoltà e Zoffoli spinge i suoi con un bel uno contro uno, 76-81 ad un minuto dalla fine. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, vince la Virtus GVM Roma 1960, battuta Valdiceppo 76-83.

Il tabellino

VALDICEPPO BASKETBALL – VIRTUS GVM ROMA 1960 76-83

VALDICEPPO BASKETBALL: Rimsa 20, Rosini ne, Bindocci, Bischetti 14, Speziali 4, Buscaroli 6, Meschini 10, Casuscelli 6, Facciolà 5, Berardi ne, Rath 11, Rimolo ne.

VIRTUS ROMA 1960: Banach 2, Petrucci 7, Whelan 12, Frisari 8, Casale 8, Valentini 13, Zoffoli 6, Rocchi 10, Giacomi 6, Fokou 11, Pellegrinotti ne. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.: Baldoni