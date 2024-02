Nuovo colpo di mercato della squadra romana: ecco il nuovo centro

In vista delle fasi calde del campionato di Serie B Interregionale, continua la campagna di rafforzamento della Supernova Fiumicino: sotto canestro arriva l’atletico Michael Lemmi, grande agonista di ruolo ala/centro, di 197 centimetri per 94 kg classe 1990.

La carriera del neo acquisto della Supernova

Il suo percorso da cestista inizia in Toscana, con la crescita nella Pallacanestro Don Bosco ma anche un passaggio biennale alla Pielle di Livorno, prima dell’esordio da senior nella stagione 2011/2012 nella Pallacanestro Empoli. Quindi un nuovo ping pong fra Livorno e Empili fino al cambio di regione, con il passaggio alla Fortitudo Alessandria, dove in tre stagioni ha conquistato 2 promozioni, passando dalla Serie C Silver alla Serie B.

Dopo un nuovo ritorno e una nuova promozione alla Pielle Livorno, Michael passa alla Pallacanestro Senigallia nella scorsa annata agonistica prima di iniziare quella corrente alla BPC Virtus Cassino. Da rimarcare la grande esperienza inoltre del ragazzo nella pallacanestro 3×3: protagonista assoluto negli anni nei principali tornei italiani, in questa estate ha vestito la maglia della nazionale azzurra nel corso delle qualificazioni alla Europe Cup.

Le dichiarazioni

Lemmi è pronto a volare al ferro in quel di Fiumicino: “Ho voglia di far bene e mettermi a disposizione di una squadra della quale condivido l’ambizione di arrivare fino in fondo: lavorerò sodo con tutto il gruppo per raggiungere l’obiettivo.”.

Sul suo ingaggio il GM Salvatore Iannicelli: “Con Michael abbiamo pensato di allungare le nostre rotazioni sotto le plance con un elemento dalla grande esperienza e desiderio di mettersi a disposizione del gruppo, qualità fondamentali per la vittoria di un campionato (come il ragazzo ben sa, visto il suo curriculum) che resta l’obiettivo primario della nostra squadra.”