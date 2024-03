La Virtus Roma cade anche nell’impegno esterno di Senigallia: adesso si fa dura

E’ ancora una domenica grigia quella della Virtus GVM Roma 1960, che dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana, inciampa anche nell’impegno esterno di Senigallia, vince la formazione di casa con il punteggio di 86-73.

LA PARTITA

La partita inizia ad un ritmo veloce con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, prova a portarsi avanti in apertura la Virtus che con Whelan e Valentini firma il vantaggio (6- 8) ma la squadra di casa trova soluzioni facili ed aperte in contropiede ed a tre minuti dalla fine del primo quarto è 18-14 casalingo. Valentini da tre punti e poi Rocchi, dopo dieci minuti è 20-22 ospite.



Da Giacomi a Giacomini: il giocatore di Roma segna con convinzione sotto canestro ma Giacomini per la squadra di casa spara una tripla incredibile e poi va in lunetta. Brigato ruba e va in contropiede, Giorgi però dal gomito bagna il suo esordio con i romani, a metà quarto è 27-31.

Neri per i marchigiani fa 2/2 dalla lunetta (29-33), Brigato segna da tre punti e spinge nella rimonta Senigallia (32-33): la Virtus subisce il parziale e Medizza sigla il nuovo vantaggio casalingo, è 34- 33.

Casale prova a tenere a galla i suoi con una tripla che vale il pareggio (36-36) ma Brigato e Giacomini non ci stanno e siglano il 41-36. Casale segna da tre ma è vantaggio Goldengas: dopo venti minuti è 41-39.

Rocchi segna in apertura la parità ma arriva subito la doppia risposta di casa per il 45-41, Rocchi ancora a canestro ma Landoni è di opinione opposta e per due volte, segna con grande qualità, è 52-46. Whelan prova ad accorciare, ma Senigallia ne ha di più: a cinque minuti dal trentesimo è 56-48.

Giacomini e Landoni segnano due triple consecutive ed è massimo vantaggio per la formazione di casa (62-52) che chiude il terzo periodo in vantaggio, 70-57.

Nel quarto periodo la Virtus prova ad alzare la difesa e tenta di riavvicinarsi libero dopo libero, arriva anche la tripla di Casale per il 71-66 ma Sanna prima ed il solito Giacomini rifirmano un mini parziale di 4-0 e ad un minuto e mezzo dalla fine è 78-70 per Senigallia che controlla il ritmo e conquista la vittoria, cade nuovamente la Virtus GVM Roma 1960: termina 86-73.

Le parole di Tonolli: “E’ chiaro che sia un momento di difficoltà, che va analizzato ed affrontato con la giusta motivazione e con la giusta calma. Dobbiamo restare compatti mentalmente e lavorare, insieme, per uscire da questo imbuto, perché è la cosa migliore che possiamo fare.”

IL TABELLINO

PALLACANESTRO SENIGALLIA – VIRTUS ROMA 1960



Virtus GVM Roma 1960: Petrucci 1, Whelan 23, Frisari 1, Casale 9, Valentini 11, Zoffoli 3, Pellegrinotti ne, Giorgi 4, Rocchi 11, Giacomi 10, Fokou. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep. Baldoni Dir. Mantovani

