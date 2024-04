Matelica sbanca il PalaCentro e relega la Virtus al secondo posto

E’ Matelica ad aggiudicarsi l’ultimo turno del playin gold sbancando il PalaCentro con il punteggio finale di 62-76.

Non ce la fa dunque la squadra di Tonolli a chiudere con un successo una seconda fase dalle grande emozioni: ora spazio ai playoff (che prenderanno il via il prossimo 8 Maggio), con la Virtus GVM Roma 1960 che partirà in seconda posizione e che al primo turno se la vedrà con la settima classificata: la Attila Porto Recanati,

LA PARTITA.

Parte bene la squadra di casa che si affida ai canestri di Valentini, Rocchi e Whelan, arrivando a metà quarto sul punteggio di 18-10. La squadra ospite risponde guidata sotto le plance da Musci ed a fine primo quarto il parziale è di 25-18.

Reazione ospite forte e chiara, entra in gioco Mariani per Matelica ed è proprio lui a firmare il primo vantaggio per la squadra marchigiana (33-34): pareggio di Giorgi dalla lunetta (34-34), ma è ancora Mariani a firmare il primo tempo con Matelica avanti 35-36.

La Virtus non riesce a cambiare l’inerzia della partita e nel terzo periodo è parziale complessivo di 20-10 per la Vigor che spinta dal solito Mariani e da un ottimo Provvidenza chiude avanti il terzo periodo 45-56: la GVM non riesce a capitalizzare le opportunità offensive.

Non cambia il canovaccio dell’ultimo periodo con Matelica che ne ha di più e con la Virtus che non riesce a trovare la via del canestro con facilità, cedendo il passo anche in difesa: termina 62-76.

LA CLASSIFICA FINALE DEL PLAY-IN GOLD

1) Matelica

2)Virtus Roma 1960

3) Bramante Pesaro

4) Senigallia

5) Loreto Pesaro

6) Supernova Fiumicino

7) Attila Porto Recanati

8) Ferentino 1977

TONOLLI: ORA IL LIVELLO SI ALZERA' ULTERIORMENTE

“Ci dispiace per la sconfitta perché avremmo voluto chiudere con due punti un play in gold che rimane comunque, per me, molto positivo. Dopo una partenza difficile la nostra reazione è stata esemplare, figlia del lavoro e del grande sacrificio. Ora si apre la parte più tosta ed impegnativa della stagione, dove ogni partita è una finale e bisognerà interpretarla come tale. Il livello si alzerà ulteriormente e non basterà il fattore tecnico o tattico ma quello emotivo e caratteriale farà la differenza.”

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – HALLEY VIGOR MATELICA: 62-76



Virtus Roma 1960: Banach 2, Whelan 24, Frisari 2, Casale, Valentini 8, Zoffoli 2, Pellegrinotti, Giorgi 9, Rocchi 13, Giacomi 2, Fokou. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi

Halley Vigor Matelica: nd