Vittoria pesante per la Virtus Roma, battuta Senigallia nei secondi finali

Una prova di carattere, un finale da brividi, una difesa incredibile: è così che la Virtus GVM Roma 1960 ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo Senigallia con il punteggio di 48-47.

LA PARTITA.

Le squadre faticano ad entrare in ritmo ed è Rocchi a segnare il primo canestro (con fallo), Whelan ruba e va in contropiede ma la risposta ospite arriva immediatamente: canestro di grande eleganza da due punti. Fokou scaglia due frecce dall’arco ma Senigallia reagisce, alla fine del primo quarto è 14-9.



Giorgi con forza trova i due punti ma è Capitan Casale a suonare la carica, dalla difesa verso l’attacco e segna da due punti (18-9), Giacomi scaglia dall’arco e Frisari con grande tigna segna con una magia (23-14). Arriva la reazione ospite ma è Giulio Casale a mettere il punto sul secondo quarto: dopo venti minuti è 31-18.



Segna Gaston Whelan, una volta e poi la seconda ma gli ospiti con pazienza provano a rimanere in scia e libero dopo libero (vista la situazione favorevole per gli ospiti) si riavvicinano. Giacomi da tre punti e poi ancora gli ospiti dalla lunetta, ancora Giacomi dalla lunga: al trentesimo è 42-33.



Senigallia c’è e torna a due canestri di distanza: una tripla ed un palleggio, arresto e tiro spaventano i padroni di casa, è 42-38. Brigato è glaciale e segna dalla media (44-42), il finale è un crescendo di tensione ed emozione, e con grande furbizia sotto canestro Senigallia arriva ad un solo punto di distanza, a sedici secondi dalla fine è 48-47 per i padroni di casa.

E’ un finale da grandi battiti, gli ospiti ci provano ma sbagliano, Rocchi sbaglia i liberi ma il tentativo disperato degli ospiti, non va: vince la Virtus GVM Roma 1960, è grande festa, termina 48-47.

Alessandro Tonolli a fine gara: "Complimenti ai miei ragazzi per la difesa messa in campo"

“Una vittoria importante, voluta e cercata con tanta energia, cuore ed applicazione - le parole di Alessandro Tonolli - Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi per la difesa messa in campo oggi, stiamo lavorando con abnegazione dall’inizio di questa seconda fase e sono convinto che questo impegno premierà”.

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – PALLACANESTRO GOLDENGAS SENIGALLIA | 48-47



Virtus Roma 1960: Banach ne, Whelan 13, Frisari 2, Casale 5, Valentini, Zoffoli, Pellegrinotti ne, Giorgi 6, Rocchi 5, Giacomi 11, Fokou 6. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.Fis: Baldoni Dir: Mantovani, Mauriello

Pallacanestro Goldengas Senigallia: nd