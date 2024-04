La EBK Arena apre i battenti con un match combattuto e spalti gremiti

Torna in campo la Supernova dopo lo stop nel weekend di Pasqua e lo fa in un campo nuovo di zecca, la EBK Arena che alla prima gara ospitata è gremita e dà nuova forza ai rossoneri, in grado di giocarsi fino in fondo la vittoria contro una delle squadre più in forma del campionato, Loreto Pesaro.

La gara

Iniziano forte i rossoneri, rinvigoriti dal pubblico molto partecipe, che consegna l’iniziale inerzia a Capitan Diedhiou e compagni, che seppur con le rotazioni ristrette per l’assenza di Tebaldi e di Fanti (presente a referto solo ad onor di firma provano a scappare nei primi minuti.

Gli ospiti però, forti delle loro grandi energie, riescono a chiudere i vari tentativi di fuga, riuscendo pian piano ad aumentare il proprio vantaggio fino all’intervallo in cui chiudono in vantaggio, per 27-34.

La Supernova però non ci sta a mollare; dal -9 del 23-32 risale fino a trovarsi a battagliare punto a punto nel corso di un terzo quarto in cui riprende anche la testa della gara, a punteggio basso ma dalla grande intensità.

Altro tentativo di prendere in mano la gara di Loreto Pesaro ma ancora, a 7 minuti dal termine del match, Martino da sotto segna il -6 (47-55) e la splendida stoppata di Staffieri dà energia ai rossoneri, a 5 minuti dal termine sotto di 3 (52-55) con un altro appoggio mancino di Martino.

Con Lemmi si arriva a -1, prima della tripla del 54-58 di Battisti a tre minuti e mezzo dal termine; è il canestro che permette ai marchigiani di trovare il vantaggio decisivo, nonostante il tentativo di recupero nell’ultimo minuto di una Supernova arrembante sconfitta per 59-67.

IL TABELLINO

SUPERNOVA FIUMICINO – LORETO PESARO 59-67 (17-16, 27-34, 47-49)

Fiumicino: Gori n.e., Grilli 13, Agbara 2, Fanti n.e., Diedhiou 6, Martino 10, Lemmi 22, Staffieri, Avramov 4, Babilodze 2. All. Pasquinelli, Bonora, De Maria

Pesaro: Rupil 6, Lovisotto 13, Cevolini n.e., Battisti 4, Cipriani 7, Maruca 6, Tognacci 9, Broglia 7, Martinez 2, Casoni 13. All. Foglietti