La Virtus fa esplodere di gioia il Palazzetto dello Sport: la vittoria arriva nei secondi finali

E’ un finale incredibile, da battiti fuori dalla norma, quello che regala alla Virtus GVM Roma 1960, in un Palazzetto dello Sport incredibile, la vittoria in gara-1: battuta Recanati 69-67. La serie ora si sposta nelle Marche per gara-2, in programma sabato alle ore 21.15.

LA PARTITA

Parte bene la squadra di casa che guidata dai canestri di Rocchi e dalle triple di Zoffoli prova ad imprimere da subito il ritmo alla partita, chiudendo il primo quarto avanti 19-13. La reazione della squadra ospite è decisa e guidata da Gamazo riesce a raggiungere il primo vantaggio dell’incontro sul parziale di 25-28.

Rocchi rimette le cose in parità per la GVM e Whelan firma il nuovo vantaggio (30-28) e con Giacomi il primo tempo termina 31-29.

Il terzo periodo è a trazione Attila: gli ospiti hanno le marce alte ingranate e provano a siglare un parziale forte portandosi sul 33-41. Il solito Rocchi prova a ricucire lo strappo (39-41), Giacomi firma il pari (41-41). La Junior di Recanati risponde immediatamente, dopo trenta minuti è 45-50.

Giorgi segna ed ancora Giacomi, pareggia, è 50-50. I marchigiani reagiscono ancora e la Virtus resta indietro, è 53-57 che sembra essere tutta a favore dell’Attila. Il finale ha il boato del Palazzetto alle triple di Rocchi, Giorgi e Whelan dall’angolo, che fa esplodere il pubblico. Zoffoli stoppa il tiro del pareggio ospite: le speranze di Recanati si spengono su un tentativo disperato, è 69-67. E’ grande gioia.

TONOLLI: "SARA' UNA BATTAGLIA OGNI SINGOLO SECONDO"

Le parole di Tonolli: “Oggi abbiamo preso contatto con i playoff. Sarà una battaglia ogni singolo secondo di ogni singola gara e dobbiamo alzare il tasso emotivo e tecnico del nostro gioco.Importante, fondamentale aver vinto oggi. Testa, tanta e cuore a sabato.”

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI 69-67



Virtus Roma 1960: Petrucci, Whelan 20, Frisari ne, Casale, Valentini, Zoffoli 8, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Giorgi 13, Rocchi 21, Giacomi 5, Fokou 2. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi



Attila Junior Porto Recanati: nd