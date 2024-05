Novità in arrivo per il basket della Capitale, nasce Stella#EBK

"Un progetto di respiro internazionale che vuole mettere al centro la pallacanestro, partendo dalla Capitale: prende vita così Stella#EBK". Lo comunica in una nota di stampa il nuovo soggetto del basket della Capitale

Dalla comunione di intenti di SABA, Stella Azzurra Basket Academy e Eurobasket Supernova Roma, nasce una nuova realtà. Una Academy unica nel suo genere: con un connubio tra sport e istruzione al massimo livello che "si propone di dare un’opportunità inimitabile di crescita per ragazzi e ragazze di ogni età e nazionalità".

La Casa del progetto sarà la nuovissima EBK Arena

"Gli atleti - si legge ancora nella nota - saranno seguiti da uno staff dalla componente internazionale di alto profilo, in ogni aspetto di campo e extra campo della loro vita da cestisti, per una formazione completa in un percorso che toccherà ogni tappa: dal primo avvicinamento al pallone fino all’approdo in prima squadra".

Le prime attività, in attesa dei diversi campionati giovanili FIP, dei tornei internazionali e dell’attività senior per la stagione sportiva 2024-2025, si concentreranno nei 4 camp aperti a talenti italiani e stranieri che si terranno nel corso di questa estate.

Il progetto sarà presentato ufficialmente sabato 25 maggio dalle 15:00 alle 18:00 nella casa di Stella#EBK, la nuovissima EBK Arena di via del Baiardo 25 in zona Tor di Quinto.