Virtus Roma, cambia sede la sfida contro il Val di Ceppo Perugia: ecco dove si gioca

La Virtus Roma 1960 comunica, in una nota di stampa, che il match con il Val Di Ceppo Basketball Perugia, in programma per Domenica 12 Novembre alle ore 18 presso il PalaCentro di Roma, verrà disputato con inversione di campo.

Ciò significa, si legga ancora nella nota, che il suddetto incontro, anziché presso l'impianto casalingo della Virtus, si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Via Pietro Cestellini, snc di Perugia nella stessa data e alla stessa ora.

Inversione di campo

Pertanto, la partita di ritorno, in programma il 28 Gennaio 2024, si giocherà a Roma. La Virtus Roma, prosegue la nota, "scusandosi per il disagio eventualmente arrecato, intende precisare di aver fatto il possibile per cercare di spostare il match in altra data, vista la concomitanza con la stracittadina calcistica tra Roma e Lazio".

"Ma ciò - conclude la nota - non è stato possibile". La Virtus Roma 1960 ringrazia il Val Di Ceppo Basketball per la collaborazione mostrata.