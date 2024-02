La Virtus Roma torna a giocare al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano

"Passa il tempo ma Voi, no", con questo slogan la Virtus Roma 1960 comunica, a tifosi ed appassionati, una notizia attesa da tempo. La formazione della Capitale torna a giocare al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano.

L'evento è in programma per domenica 18 febbraio, palla a due alle ore 18:00, quando la formazione di Coach Tonolli, per il derby cittadino contro la Carver Roma, ultima giornata della prima fase del nostro campionato, calcherà lo storico parquet.

L’appuntamento è quindi per Domenica 18 febbraio, alle ore 18 - si legge ancora nella nota - per una serata emozionante, magica e di grande basket. Un momento da ricordare ed a cui sarà impossibile mancare, in un luogo iconico per la pallacanestro e per lo sport romano.

Un momento voluto fortemente e reso possibile grazie alla collaborazione manageriale e sportiva degli sponsor della Virtus Roma ovvero la GVM, Team Service e la Maxibon.

I biglietti per il ritorno della Virtus Roma al PalaTiziano

A partire da Domenica 4 Febbraio (in occasione del match casalingo contro la Stella Azzurra Viterbo) sino a Martedì 6 Febbraio, sarà possibile acquistare in fase di prelazione il biglietto al costo di 5euro per gli adulti e 2euro per i bambini.

Al termine della fase di prelazione sarà possibile acquistare on line (tramite il link che verrà comunicato) la restate disponibilità dei biglietti, che potrebbero subire variazioni di prezzo

E in futuro?

Il ritorno al PalaTiziano per il match contro la Carver Roma, per il momento, è un unicum. Ma secondo le informazioni raccolte dalla Redazione di Roma Today è ferma intenzione della Società di giocare al Palazzetto dello Sport i Playoff.

La Virtus Roma ha fatto domanda per giocare al PalaTiziano fin da subito, ma le Istituzioni, hanno dei criteri da rispettare e delle valutazioni da fare. Ma con un pubblico come quello