Importante scelta societaria della Virtus Roma: scatta una partnership strategica

La Virtus Roma 1960 e la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 annunciano in una nota di stampa il raggiungimento di un accordo di partnership "volto alla massimizzazione delle risorse comuni al fine di accelerare il percorso di crescita di entrambe le società. Il legame tra le società si baserà sulla condivisione degli asset, il reciproco sostegno e la collaborazione nel creare opportunità di crescita economica e sportiva".

IL COMMENTO DI ZOFFOLI E PERINI

"Il nostro obiettivo è riportare Roma ai massimi livelli - commenta Maurizio Zoffoli, cofondatore della Virtus e Roma 1960 - Abbiamo fatto tanto in questi anni, ma tantissimo dobbiamo costruire. Vigevano è sempre stata terra di basket, animata da una grandissima passione: è un sincero piacere costruire assieme".

E ancora: "Vogliamo creare opportunità per entrambe le società e per chi ci sosterrà, permettendo un'entrata contemporanea sul mercato romano e quello lombardo. Allo stesso tempo metteremo in comune risorse e servizi, creando risparmio ed efficienza. E' l'inizio di una bella avventura insieme.”

"Siamo estremamente felici di questa collaborazione - afferma Sebastian Perini, presidente di Pallacanestro Vigevano - I legami tra le società sportive ricalcano da sempre il modello di società di riferimento - società satellite. Noi proviamo ad innovare dando vita una collaborazione sullo stesso livello, volta allo sviluppo di idee, condivisione di servizi e creazione di opportunità economiche per noi e per i nostri sponsor sull'asse Roma-Lombardia. In seguito valuteremo la possibilità di collaborare anche nell'ambito strettamente sportivo. Il tempo ci dirà se abbiamo avuto una bella intuizione. La Virtus Roma 1960 sta portando avanti un processo di crescita costante ed equilibrato. E' un piacere ed un onore collaborare ora alla loro ascesa"