Virtus Roma, ecco il nuovo main sponsor: una partnership di prestigio

La compagnia ospedaliera GVM – Care Research diventa main sponsor della Virtus Roma 1960 per la stagione 2023/2024. Stagione che la Virtus disputerà nel Girone F della neonata Serie B Interregionale della Lega Nazionale Pallacanestro.

La GVM è il secondo gruppo sanitario privato per eccellenza, una delle poche eccellenze italiane ancora a conduzione familiare guidata dal presidente Ettore Sansavini: una storia di impegno e sacrificio ed ambizione, che ha permesso, oggi, di creare il Gruppo Villa Maria, attualmente presente con 49 strutture in 5 Paesi e impegnato nell’attività da oltre 50 anni.

L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa organizzata al III piano dell’Ospedale San Carlo di Nancy, presso la Sala Conferenze della struttura ospedaliera, cui hanno partecipato il Presidente di GVM, Ettore Sansovini, ed in rappresentanza del club sportivo capitolino, il Co- Fondatore Maurizio Zoffoli, il Co-Fondatore e Direttore Tecnico Alessandro Tonolli, il Presidente Francesco Saverio Zoffoli, insieme alla prime squadre sia del settore maschile che femminile della Virtus Roma 1960. Presente anche il Presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, Ferdinando Bonessio.

Inizia ufficialmente oggi il cammino della Virtus GVM Roma 1960, spinta dalle parole dei presenti e dai sorrisi che hanno animato una serata importante di valore e significati.

Così il Presidente GVM, Ettore Sansavini, dopo aver ricevuto in dono la maglia della stagione: “Siamo felici ed onorati di intraprendere questa avventura. Parlo ai ragazzi e gli vorrei dire di essere campioni dell’oggi e campioni del domani, come atleti e come uomini e con questa speranza, iniziamo questo cammino. Il valore del sacrificio e del lavoro deve essere alla base di ogni impresa, perché solo questo può trasformare gli sforzi ed i sogni in realtà.”

E’ stato poi il turno di Alessandro Tonolli che ha sottolineato il significato importante di una serata così: “Una partnership così e con un partner di così alto profilo ci onora e soprattutto ci trasmette un grande senso di responsabilità, non solo per la maglia che indossiamo ma anche e soprattutto per il Gruppo che ha deciso di investire su di noi e sul nostro percorso.”