La Supernova Fiumicino si gode il primato in classifica, spinta da Eugenio Fanti

Primo posto in classifica dopo sette turni di campionato di B Interregionale per la Supernova Fiumicino, dimenticando in un attimo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro la Carver.

L’unica rimediata in mezzo a sei vittorie conquistate con carattere e ottime prestazioni in questo avvio di stagione, nella sua prima storica apparizione nel campionato di categoria, con l’ultimo

successo ottenuto nel weekend scorso sull’ostico campo di Ferentino proprio dopo aver dovuto fare i conti con il primo ko.

Tra i grandi protagonisti in casa rossonera il playmaker Eugenio Fanti: giocatore dal passato di livello, con la carriera spesa quasi interamente sui campi laziali salendo pian piano ogni gradino nei

diversi campionati senior da protagonista sul campo. Ragazzo che, per dire di si alla Supernova del presidente Porfidia, ha rinunciato a proseguire la carriera nella Serie A2 in cui militava da diverse

stagioni nel corso dell’ultima estate.

Le parole di Eugenio Fanti

“Nei mesi scorsi ho accettato con grande entusiasmo la proposta della Supernova, convinto del fatto che fosse un progetto serio e ambizioso, come pochi in circolazione. Dopo poco più di due mesi le sensazioni iniziali si sono trasformate in grandi certezze – così il numero sei rossonero, arrivato alla Supernova grazie al lavoro del GM Iannicelli -. Ora, quindi, tocca a noi rispondere presente e ripagare gli sforzi fatti dalla società.”

Per Fanti, soprannominato “Arsenio Lupin” per la sua capacità di rubapalloni, i numeri collezionati nel girone F dopo le prime sette giornate di campionato parlano chiaro: primo nella classifica dei

migliori assistman (30 in totale, 4.3 per gara), terzo per percentuale da due punti (67.4%) e soprattutto primo nella classifica dei migliori rimbalzisti, nonostante il ruolo di esterno (75 in totale, unico dell’intero raggruppamento in doppia cifra di media con 10.7 ad allacciata di scarpe) e i “soli” 184 centimetri di altezza rispetto ai lunghi impegnati sotto le plance.

Eugenio sa che comunque le prove da affrontare sono solo agli inizi: “A Ferentino era importante rialzare la testa dopo il primo passo falso della stagione: l’abbiamo fatto con carattere, su un campo caldo, ma siamo consapevoli del fatto che non può e non deve bastare. Dobbiamo continuare a lavorare duro per crescere sempre di più e cercare così di raggiungere il nostro obiettivo”.