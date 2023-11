Virtus Roma, occasione persa: la seconda sconfitta arriva sulla sirena

Seconda sconfitta in campionato per la Virtus Roma 1960 che cede il passo ad un'ottima Stella Azzurra Viterbo, che vince tra le mura di casa con il punteggio di 66-65 al termine di una partita intensa e dal finale dalle forte emozioni che spegne le speranze capitoline con un errore sulla sirena finale.

“Dispiace perché oggi il nostro pubblico è stato ancora una volta fantastico - le parole di Tonolli a fine partita - e perché nonostante le assenze pesanti siamo stati bravi a fare una partita molto intensa e di grande sacrificio, contro una squadra in striscia positiva e davvero ben messa in campo. Questa è la pallacanestro, a volte da, a volte toglie. Dobbiamo essere bravi a lasciare andare la delusione della sconfitta, lavorare sugli errori e ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto.”

La partita

Tonolli deve fare a meno di Fokou (problemi muscolari) e di Casale (attacco influenzale), Fanciullo invece non ha a disposizione Simone Manzo. Il primo quarto è a stampo casalingo. Il match si apre con un canestro di Valentini, ma è subito pronta la reazione ospite.

Partita intensa e fisica ma si segna poco, nel finale dei primi dieci minuti è Viterbo con Vigori a siglare il primo break: è 18-10 Stella Azzurra.

Nel secondo quarto le squadre iniziano a scaldare i motori. Segna Zoffoli (12-18) ma per la Stella si accende Giannini con due triple (26-19). Sale in cattedra Gaston Whelan che si prende la squadra per mano e la difesa serra le fila: l'argentino segna e smista un paio di assist pregevoli, il primo tempo si chiude con gli ospiti che mettono la testa in avanti ed in vantaggio, è 35-38, Cittadini segna un tap in allo scadere.

Al rientro dagli spogliatoi c'è la reazione dei padroni di casa che con Meroi siglano la parità sul 40-40. Le squadre si rispondono colpo su colpo fino, ma è la squadra viterbese che prova ad accelerare, con Price prima e poi con i liberi di Cittadini, al trentesimo è 54-47 per la Stella Azzurra.

Nel quarto e decisivo periodo Viterbo mantiene alta l'intensità, ma Roma prova a rimanere in scia: è Petrucci con due triple a riportare i suoi a contatto (58-55), ed è Zoffoli a siglare la parità (58-58) . Giannini dalla lunetta riporta avanti gli ospiti, ma Frisari in contropiede segna e subisce il fallo, sbaglia però il tiro libero (64-65).

Price è gelido e segna, 66-65. Il destino è beffardo, Banach sbaglia l'appoggio per la vittoria sulla sirena, vince Viterbo 66-65.

Il tabellino

STELLA AZZURRA VITERBO 66 – VIRTUS GVM ROMA 1960 65

Stella Azzurra Viterbo 66: nd

GVM Virtus Roma 1960:Banach 6, Petrucci 15, Whelan 14, Frisari 4, Valentini 11, Zoffoli 8, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Rocchi 3, Giacomi 4, Fokou ne. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep: Baldoni