La Virtus sbanca Porto Recanati chiude la serie e vola in semifinale

È ancora un finale da battiti sopra la norma a regalare la vittoria alla Virtus GVM Roma 1960 che sbanca Recanati 74-70 e chiude la serie sul 2-0, ipotecando il passaggio in semifinale.

La partita

Parte bene la Virtus, a trazione Valentini, protagonista dei primi minuti, che porta i suoi sul 8-3. Redolf pareggia i conti per i marchigiani, ma Rocchi e Whelan non ci stanno e portano i primi dieci minuti sul 18-26 per i romani.



Giorgi apre il secondo quarto con una tripla e la Virtus prova l'allungo ma gli ospiti guidati dal solito Gamazo e da Montanari tornano a contatto (35-38). Valentini si rimette in moto, Petrucci ruba e va in contropiede: alla fine del primo tempo è 37-46.

Whelan apre il terzo quarto, Zoffoli segue in scia ma è forte la reazione di casa con Montanari, Gamazo e Gulini, il terzo periodo si chiude sul 51-58.

Il quarto periodo è marea marchigiana: Montanari sigla un parziale di 8-0, poi Gulini ed è vantaggio casalingo 63-60. Fokou schiaccia a rimbalzo ma è ancora Giorgi con una tripla, come in gara-1 a suonare la carica ed a dare ai suoi il nuovo vantaggio 67-65.



Il finale è un crescendo di tensione, e termina con la gioia della Virtus GVM Roma 1960 e con Whelan a realizzare dalla lunetta: termina 74-70. La Virtus vola in semifinale.

Tonolli: "Bravissimi a trovare risorse dopo un momento di calo"

Alessandro Tonolli: "Siamo stati bravi a vincere una partita di una grande difficoltà. Siamo stati bravissimi a trovare risorse dopo un momento di calo duro da gestire e sono molto contento per i miei ragazzi e devo fargli davvero i complimenti."

Il tabellino

Attila Junior Porto Recanati-Virtus GVM Roma 1960 70-74

Attila Junior Porto Recanati: nd

Virtus GVM Roma 1960: Petrucci 4, Whelan 20, Frisari, Casale 2, Valentini 13, Zoffoli 2, Pellegrinotti ne, Giorgi 8, Rocchi 12, Giacomi 6, Fokou 7. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep. Baldoni Dir: Mantovani