INTERVISTA | Jacopo Giachetti spiega in ESCLUSIVA il progetto Stella#EBK

Sono giorni di grande fermento nel basket della Capitale. Da un lato lo scoppio di passione, tanto e troppo sopita, per la Virtus Roma che inanella sold out a ripetizione per il Palazzetto dello Sport.

Da un altro lato la mesta retrocessione in Serie B per la Luiss Roma, ad appena un anno dalla promozione in Serie A2. In mezzo la vicenda della Oxygen Roma di basket femminile i cui contorni sono ancora da definire.

E poi c’è la Grande novità. Grande novità comunicata ufficialmente lo scorso 24 maggio attraverso una nota di stampa. Una novità non banale perché riguarda due realtà importanti della pallacanestro capitolina. Una novità che promette già dagli esordi di essere un’eccellenza per Roma e perché no per tutto il Paese.

Parliamo della nascita di Stella#EBK, il nuovo soggetto sportivo sorto dalla comunione di intenti di SABA, Stella Azzurra Basket Academy e Eurobasket Supernova Roma. Un soggetto sportivo che mostra da subito la serietà e la consistenza del progetto partendo dalla costruzione della Nuova EBK Arena di Via del Baiardo a Tor di Quinto.

Un valore aggiunto di nome Jacopo Giachetti

Ma la serietà del progetto viene evidenziata anche dalla programmazione e soprattutto dagli uomini che dovranno dare gambe alle idee. Ed avere a disposizione un direttore generale come Jacopo Giachetti è già di per sé un fattore di garanzia assoluta.

Parliamo di uno dei playmaker di maggior talento del basket nostrano. Una carriera, lunghissima, iniziata a Montecatini, proseguita per la sua Livorno (“Sono nato a Pisa per una questione logistica”), passata per sette anni, ad altissimo livello, con la Virtus Roma. Anni in cui accumula 34 presenze con la maglia Azzurra.

Poi le esperienze con l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, la PMS e l’Auxilium a Torino, Mantova, Ravenna e Forlì.

L’ultimo domicilio conosciuto, a livello agonistico, è con la Stella Azzurra Roma, al tempo peraltro con la scritta Roma Today sulla maglia, che conduce alla salvezza nella Serie A2 2022-2023.

Stella Azzurra che la scorsa estate decide di cedere il titolo sportivo al Trapani Shark e che, in accordo con l’Eurobasket, esclusa nel 2022 in modo decisamente singolare sempre dalla Serie A2, inizia a progettare il nuovo soggetto.

Ed è proprio Jacopo Giachetti, a spiegare in ESCLUSIVA a Roma Today, i contorni del progetto Stella#EBK e come intende svilupparsi.

Giachetti spiega il progetto Stella#EBK

Jacopo come nasce e come si sviluppa il progetto Stella#EBK?



Il progetto nasce dalla volontà di fare questa Academy unica nel suo genere in Italia. Dare internazionalità a tutta la situazione attraverso una scuola nostra gestita da noi, una Academy dove i ragazzi vivranno in una bellissima struttura vicino al campo di allenamento, dove avranno la possibilità di dormire, di fare scuola e basket con uno staff di altissimo livello.



Ma non solo. I ragazzi potranno fare campionati italiani come Eccellenza e Gold, visto che anche tanti ragazzi stranieri verranno da noi per sviluppare le proprie qualità. Ci sarà la possibilità di essere reclutati oppure di fare questo percorso attraverso pacchetti creati appositamente per le famiglie e i ragazzi che vogliono vivere questa esperienza.



Per realizzarlo abbiamo trovato la volontà della famiglia Buonamici, che sicuramente nel basket italiano e romano rappresenta un’eccellenza. Un’unione di intenti tra noi e loro che ci permette di creare un progetto interessante, di alto livello cercando di portare qualcosa di unico in Italia

Per i Senior che obiettivo vi date?



Ci sarà una squadra di Serie B Interregionale senza acquisto di titoli o passaggi poco graduali e poco funzionali. Abbiamo fatto questa scelta per permettere a tutti i ragazzi di vivere un campionato Senior e di creare una crescita costante negli anni. L’obiettivo è andare avanti negli anni ad alto livello con i nostri ragazzi.



Pensiamo che la B regionale sia un campionato che presto diventerà lo sviluppo anche per le grandi realtà di Serie A. Considerando che già adesso Tortona, Milano e Reggio Emilia usano la B2 per fare lo sviluppo del proprio settore giovanile.



Noi vogliamo essere sul pezzo e vogliamo farlo con grande ambizione. La squadra avrà un massimo di tre senior e tanti giovani ambiziosi guidati da un tecnico che a breve annunceremo. (E sarà un grande nome ndr) e mettere alla base uno staff che sia eccellenza nel mondo del basket giovanili.



Poi porteremo anche molto i ragazzi all’estero con varie tournee sia negli Emirati che nell’Est e Nord Europa e cercheremo di alzare il livello sia come gruppo che nel lavoro individuale

Che ruolo ha Giachetti nel progetto?



Sono il Direttore Generale e mi occupo di tutta la gestione sportiva di un grande progetto che parte dai bambini di 5 anni e arriva alla costruzione di una B regionale di alto livello. Più tutti i campionati di eccellenza dove vogliamo essere già protagonisti cercando di alzare l’asticella ogni anno partendo dalla realtà molto solida della due società che si vanno a unire.

La EBK Arena



Sarà qualcosa di importante a partire dalle strutture. Già oggi la EBK Arena è la terza struttura più grande di Roma, ne faremo un’altra subito dietro, più ristorante, bar e scuola. Una cittadella dello sport che permette ai nostri ragazzi di arrivare la mattina e stare qui fino alla sera.



Dove stanno bene e dove hanno tutti i comfort e le comodità che si meritano. Per andare poi a creare qualcosa di unico che può diventare per Roma un centro di sviluppo anche per le altre società del territorio.



Noi cercheremo di collaborare con tante altre realtà romane per far crescere tutto il movimento cestistico visto che l’eccellenza purtroppo manca da tanti anni. Anche con questo fatto della Luiss che è retrocessa in B1.



Cercheremo con questa nuova Academy di dare lustro alla città, una città che ha voglia di basket e lo dimostra con il pubblico che tante volte chiede di tornare ad alti livelli. Livelli che ho avuto la possibilità di vivere qui a Roma in prima persona. E per questo so già quanto può dare Roma in termini di amore e affetto verso questo sport meraviglioso.