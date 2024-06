Verso la finale Virtus-Loreto, parla Giulio Casale: “Orgoglioso di questo gruppo”

Alla vigilia della finale playoff della Serie B Interregionale di Basket, si parte domenica 2 giugno al Palazzetto dello Sport, Roma Today ha intervistato, in esclusiva, il Capitano della GVM Virtus Roma 1960, Giulio Casale.

Parliamo del leader del roster di Coach Tonolli, un nome una garanzia. Playmaker, classe 1991, tanto basket di alto livello alle spalle. Una carriera che ha preso le mosse proprio con la Lottomatica Virtus Roma in Serie A, passata poi per l’esperienza con l’Eurobasket Roma, dove ha centrato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A2.

Senza dimenticare le stagioni giocate con Ragusa, IUL Basket e Valmontone.

Tornato nella squadra della Capitale nel 2021 Giulio Casale è pronto a guidare la Virtus nella serie di finale contro la ASD Loreto Basket Pesaro. Una sfida che vale una stagione, si gioca al meglio delle due vittorie, una sfida che vale il salto da un Campionato Interregionale a un Campionato nazionale.

Giulio Casale in ESCLUSIVA a ROMA TODAY

Come la state preparando? Siete focalizzati solo su Gara 1 o ragionate in ottica di serie?



La stiamo preparando come abbiamo preparato tutte le partite più importanti dell’ultima fase. Quindi partita dopo partita, sia dal punto di vista tecnico tattico che, soprattutto, dal punto di vista mentale.

Sappiamo che più si va avanti più è richiesta una durezza mentale. Però fondamentalmente per noi è una battaglia dopo l’altra. Non stiamo pensando troppo all’avversario. Ovviamente insieme allo staff ci prepariamo dal punto di vista tattico con i relativi accorgimenti, ma siamo molto focalizzati su di noi.



Finale, doppia finale, poi c’è gara 2, poi eventuale gara 3. No. Pensiamo partita dopo partita con durezza e solidità mentale.

Nel momento di maggior bisogno, dopo un down importante della sconfitta a Matelica nel Play-In, c’è stato un gran lavoro sulla mentalità e piano piano siamo riusciti a metterla in atto. La finale è il risultato di ciò che abbiamo costruito.

La mentalità dello spogliatoio non è basata sul non fare errori ma sul come riparare agli errori fatti. Perché gli errori si commettono per forza di cose. Questo aspetto ci da solidità.

Le energie che abbiamo speso e stiamo spendendo sono molte ma abbiamo dei professionisti di eccellenza dal punto di vista atletico e fisioterapico che lavorano costantemente per far sì che ognuno di noi sia in grado di dare il massimo in campo.

Dobbiamo continuare ad affrontare ciascuna partita con la mentalità di un guerriero, ognuno deve portare il suo mattoncino, staff e giocatori tutti verso lo stesso obiettivo.

Loreto cerca di togliersi il peso del pronostico ma, oggettivamente, parte favorita. Che squadra è e come giocherà la serie?



Ragionare partita dopo partita sì, però sappiamo bene chi affrontiamo e studiamo molto bene, a livello tecnico e tattico chi sono gli avversari.



A inizio Play-In quando mi hanno chiesto chi fossero le squadre più strutturate, oltre noi, ho indicato proprio Loreto. Forse Matelica era quella che si accoppiava peggio con noi ma Loreto è la più strutturata di tutte.

L’unica ad avere un roster lungo, una squadra che ci darà filo da torcere. Del resto, è una finale. Come tutti ovviamente hanno punti di forza e debolezza, starà a noi trovare la chiave per la vittoria.

Chi può essere decisivo?



Loro sono una squadra dove tutti sono pericolosi, non è una squadra dove puoi speculare su qualcuno. Quindi è richiesta una concentrazione del 110% di ogni nostro giocatore in ogni situazione di gioco in ogni minuto dei 40 e in ogni minuto della serie.



Il nostro valore aggiunto di contro è il Gruppo e la solidità mentale che abbiamo costruito, ognuno di noi sente la piena fiducia del compagno, ci sosteniamo a vicenda. E poi noi abbiamo un compagno enorme, il pubblico del Palazzetto dello Sport.

Hai ragione, è davvero incredibile cosa è stata in grado di fare il tifo della Virtus in questa stagione



Ci rende orgogliosi, non solo abbiamo portato 3500 persone al Palazzetto abbiamo risvegliato una passione che c’è sempre stata ma si era solo assopita.

Questo era ciò di cui aveva bisogno la città. Penso di poter dire che abbiamo espresso un bel basket, altrimenti non saremmo arrivati in finale ma soprattutto un basket giocato da dei guerrieri che non si danno mai per vinti e che possono essere da stimolo ed esempio per i tanti bambini e ragazzi che ci vengono a vedere, questo per noi è motivo di grande orgoglio.

La cosa che mi ha colpito di più è stato vedere, oltre le tante belle persone già presenti nel mondo Virtus, tanti esponenti delle nuove generazioni. Questo mix mi ha fatto piacere, perché negli anni in cui ho giocato al Palazzetto o non c’era pubblico o il tifo era composto da una curva di fedelissimi con il resto degli spettatori spesso non coinvolti emotivamente.

Beh, ora posso dire con fierezza che, a partire dal Presidente che è il nostro primo tifoso, sento tutto il Palazzetto, soffrire, gioire, cantare, tifare, supportandoci per tutta la durata della partita, anzi fin dalla presentazione, con un cuore pulsante della curva che è sempre presente.

Questo ti rende orgoglioso perché significa che stai facendo bene e che questo progetto è grande. Siamo grati alle tante persone che lavorano quotidianamente dietro le quinte di questo progetto, in primis i nostri sponsor, uno su tutti GVM. Vedere i rappresentati di ciascuno sponsor tifare attivamente dal parterre del Palazzetto, ci da carica.

Un pensiero finale, il messaggio da lanciare ai tifosi della Virtus

Io so cosa abbiamo passato, so come lo abbiamo affrontato e come ne siamo usciti, c’è chi ha dovuto tirare fuori qualcosa in più chi ha dovuto rendere il suo gioco più funzionale per la squadra ecc, tutto questo ha significato grandi sacrifici da parte di ciascuno di noi e tutto in funzione del bene della squadra.

Un lavoro di uomini che hanno mostrato maturità e di cui sono molto orgoglioso.

Sono orgoglioso di giocarmi questa finale con questi compagni e sono orgoglioso di giocarmela davanti a questa gente. Perché tutti insieme, come un unico grande gruppo fatto da 12 + 3500, stiamo scrivendo la storia