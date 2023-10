Virtus Roma 1960 a punteggio pieno: battuta in casa la New Fortitudo Isernia

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus GVM Roma 1960 che al suo esordio casalingo batte una mai doma Isernia con il punteggio finale di 78-65. In questa sera di una calda Ottobrata Romana, spicca la prova balistica di Simone Rocchi che chiude il match a quota 24 punti, ottima prestazione anche per Andrea Valentini con 13 punti personali.

LA PARTITA - L’inizio del match è totalmente a trazione molisana che scavano subito un solco importante (8-18) grazie anche alle grande percentuali dall’arco, con cinque triple realizzate su sei tentativi. I ragazzi di Tonolli rimangono in scia grazie ai canestri di Banach, Casale e Whelan ed il primo quarto si chiude 22-14 per gli avversari.

Cambia la storia nel secondo quarto, Simone Rocchi si accende e guida i suoi alla rimonta, con il la parità prima e con il sorpasso poi che si concretizza sul 31-30, grazie però ad una “bomba” di

Petrucci. Zoffoli di rapina ed ancora Rocchi, a metà tempo è 37-33 per i padroni di casa.

La GVM non molla la presa sul manubrio dell’incontro ed è ancora un fiammante Rocchi, seguito da un solido Valentini a segnare la terza frazione, gli ospiti non mollano e dopo trenta minuti è 57-49.

Nel quarto e decisivo periodo la 1960 prova a scappare ma Isernia risponde ad ogni tentativo di fuga, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio (65-57) ma arriva la spinta decisiva: Valentini, Zoffoli e Whelan poi mettono il punto al match che si chiude con una schiacciata di Fokou, termina 78-65.

Le parole di Alessandro Tonolli: "Siamo stati bravi a saper rimettere sulla giusta via una partita che avevamo iniziato nella maniera sbagliata, di fronte ad un avversario di qualità e che non ha mai mollato. Dobbiamo lavorare in difesa dove abbiamo spesso passaggi a vuoto, testa alla prossima partita"

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – NEW FORTITUDO ISERNIA 78-65

GVM Virtus Roma 1960 Banach 2, Petrucci 6, Frisari 2, Casale 7, Fokou 7, Zoffoli 6, Rocchi 24, Valentini 13, Whelan 10, Giacomi ne, Femia ne, Pellegrinotti ne. All: Tonolli, Ass: Blasi Ass: Zanchi