Virtus Roma, nonostante le tante assenze la vittoria è una pura formalità

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Roma

E’ una Virtus GVM Roma 1960 di carattere, di squadra, capace di andare oltre alla difficoltà che conquista una vittoria netta contro L’Aquila, vincendo tra le mura di casa con il punteggio finale di

Una bella prova corale dunque, impreziosita dai 17 punti di Federico Frisari e dai 15 punti di PierAdriele Zoffoli. Ci sono anche 14 punti per Alessio Giacomi, 14 del solito Gaston Whelan e 12 di Banach.

Il commento di Alessandro Tonolli: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché in una situazione di grande difficoltà hanno saputo esprimere un grande senso di squadra, una grande applicazione in campo ed uno spirito di sacrificio davvero encomiabile. Ora recuperiamo le energie per la trasferta di Isernia.”

LA PARTITA.

Il match si apre nel segno di Federico Frisari che segna dieci dei primi diciassette punti della squadra di casa, in supporto arrivano Giacomi, Fokou ed una tripla di Valentini, a due minuti dalla fine dei primi dieci è 17-5 per la GVM. Whelan segna dalla lunga, Banach conclude elengantemente ed il primo quarto termina 25-5 per i padroni di casa.

Il secondo quarto si apre con gli ospiti che provano a trovare soluzioni sfruttando i centimetri sotto canestro ma Whelan risponde con due triple, Zoffoli ruba e schiaccia in contropiede, a sei minuti dalla pausa lunga è 39-11.

L’Aquila reagisce e con due triple va a segno (39-17), Banach e Valentini rispondono da sotto le plance per il 45-19 quando mancano due minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Cecchi è letale dall’arco (45-25), Valentini commette secondo e terzo quarto e la squadra abruzzese tenta ancora di più di avvicinarsi: il secondo quarto termina 47-30.

Al rientro dagli spogliatoi Frisari segna ancora dalla lunga distanza (52-30), Zoffoli scippa ancora l’avversario e schiaccia in solitaria il 56-32. Giacomi corregge a rimbalzo un errore di Banach, Whelan e Fokou allungano con due “bombe” dall’arco, a tre minuti dalla fine è 68-38 per i romani. Frisari e Zoffoli chiudono il terzo periodo ed al trentesimo è 73-44.

Il quarto periodo non cambia la trama dei primi tre, Giacomi segna con forza sotto canestro, Zoffoli disegna una traiettoria incredibile in avvicinamento ed a sei minuti dalla fine è 81-51. Il match si chiude con il canestro con uno dei giovani di casa Virtus, Ernic Pellegrinotti, termina 88-65.

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – NUOVO BASKET AQUILANO 88 – 65

Virtus GVM Roma 1960: Banach 11, Petrucci ne, Whelan 14, Frisari 17, Casale ne, Valentini 7, Zoffoli 13, Pellegrinotti 2, Salomone, Femia, Giacomi 14, Fokou 9. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.: Baldoni Dir: Mantovani – Mauriello

Nuovo Basket Aquilano: Miconi 3, Caldarelli, Nardecchia ne, Aristotile 9, Nardecchia 7, Cicivè 8, Provenzani ne, Antonini, Tuccella ne, Cecchi 17, Caridi 15, D’Ambrosio 6.