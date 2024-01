La Virtus Roma festeggia nel migliore dei modi il rientro di Capitan Casale

Un terzo quarto imponente, una prova complessiva di grande autorità consegnano alla Virtus GVM Roma 1960 la diciassettesima vittoria in campionato, battuta Valdiceppo 95-61.

Una bella serata, condita non solo da ottime prove individuali ma anche e soprattutto dal rientro in campo del capitano Giulio Casale che chiude il match ad 8 punti.

LA PARTITA

Parte forte la squadra di Tonolli che si affida alla tripla di Simone Rocchi ed ai canestri di Valentini che in un bel gioco a due con Petrucci, schiaccia il 7-2. Gli ospiti dalla lunetta si mettono in partita ma è ancora Valentini con la complicità di Giacomi a siglare la nuova spinta, che vale il 16-8.

Si accende Rath per gli ospiti che si prendono l’inerzia del match ed acciuffano la parità: Bischetti da tre punti, un’invenzione dalla media ed è 19-19. Un canestro di Rocchi chiude i primi dieci minuti, è vantaggio Virtus 22-19.



E’ Valdiceppo ad aprire le danze con due canestri sotto le plance ed una tripla di Bischetti, la Virtus è in difficoltà e gli ospiti conducono 28-25. Banach entra e da solo scava il break che vale il 37-30, Whelan pennella il 40-30 e Simone Rocchi chiude con autorità il primo tempo, al ventesimo è 47-35.

Il terzo quarto è sinfonico per i padroni di casa. Petrucci segna da tre punti e piazza una stoppata roboante, Valentini lotta sotto canestro e realizza di pura forza (54-41). E’ il turno di Fokou che vola in difesa su Rath ed annulla il terzo tempo del giocatore ospite, e poi mette le ali per la schiacciata che vale il 56-41.

Petrucci segna ancora da tre, Valentini e Rocchi vanno a canestro dopo due ottime manovre di squadra, Rath prova a fermare l’emorragia, ma una difesa compatta ed una bella vena realizzativa spingono la Virtus GVM Roma 1960 sul 71-46 alla fine della terza frazione di gioco.

Nel quarto periodo la squadra di casa non molla la presa dal manubrio. Banach continua a macinare gioco, si iscrive alla partita anche Zoffoli e poi arriva anche il canestro (da tre punti) per il capitano, Giulio Casale, che torna in campo dopo lo stop e mette la firma sulla partita. Valdiceppo non ne ha più e Roma conquista la sua diciassettesima vittoria, al PalaCentro termina 95-61.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALESSANDRO TONOLLI

Le parole di Alessandro Tonolli: “Siamo molto contenti della vittoria, soprattutto per il modo e per l’atteggiamento con cui è avvenuta. Valdiceppo veniva da un momento assolutamente positivo e questa partita necessitava un atteggiamento così da parte della squadra e questo è avvenuto, quindi davvero complimenti ai ragazzi.”

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – VALDICEPPO BASKET | 95-61



Virtus Roma 1960: Banach 17, Petrucci 12, Whelan 14, Frisari 2, Casale 8, Valentini 10, Zoffoli 5, Pellegrinotti, Salomone, Rocchi 19, Giacomi 6, Fokou 2. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.: Baldoni Dir. Mantovani, Mauriello