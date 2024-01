E sono sedici ! La Virtus Roma conduce dall'inizio alla fine e liquida l'Esperia Cagliari

Sedicesima vittoria in campionato per la Virtus GVM Roma 1960 che conduce per l’intero match contro l’Olimpia Esperia Cagliari e conquista altri due punti: per i ragazzi di Tonolli termina 77-64.

Si apre con una vittoria dunque il mini – ciclo di tre partite interne per Whelan e compagni che nelle prossime due settimane incontreranno prima Valdiceppo e poi la Stella Azzurra Viterbo.

Le dichiarazioni di Tonolli: “Aldilà del calo nel terzo periodo abbiamo disputato una partita attenta e di grande qualità e quantità. Abbiamo saputo sin da subito approcciare con l’atteggiamento giusto ed ora sarà importante restare concentrati e lavorare bene per le prossime due partite, importantissime per la chiusura di questa prima fase.”

LA PARTITA

Parte forte la squadra di Tonolli che guidata dalle gambe di Fokou, scava il primo break: il giocatore in maglia numero #47 stoppa e schiaccia in contropiede e chiude un parziale di 13-0. Whelan segna la tripla (16-0) ma Cagliari risponde piazzando due canestri dalla lunga distanza (16-6).

Il primo quarto si chiude con la firma di Zoffoli che realizza un gioco da tre punti, dopo dieci minuti è 25-10. Reagisce l’Esperia ma Rocchi si accende con un paio di canestri di pregevole fattura (30-17), Giacomi esordisce nel match e lo fa con una freccia dall’arco (33-17).

Banach fa sentire la voce sotto le plance (35-21), Thiam realizza un auto-canestro (37-23) ma è ancora Simone Rocchi a prendersi il palco in chiusura di primo tempo, che si chiude sul 39-26.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra ospite alza l’intensità e ricuce lo strappo riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio grazie ad un paio di bei contropiedi (45-37), Valentini si mette in moto ma è Cagliari a farsi sentire con una tripla che vale il 49-40.

La squadra sarda è in ritmo, Whelan prova a spezzarlo ma il terzo quarto si chiude con Cagliari dalla lunetta che prova a segnare la rimonta, al trentesimo è 57-48.

Cagliari ne ha di più e Thiam schiaccia il 57-52 ma la reazione dei padroni di casa è forte: Petrucci segna da tre punti, Valentini lotta sotto canestro e la coppia Rocchi – Whelan mettono la parola fine all’incontro con canestri di voglia e talento: al Palacentro la Virtus GVM Roma 1960 vince 77- 64.

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – ESPERIA OLIMPIA CAGLIARI 77-64



Virtus Roma 1960: Banach 7, Petrucci 8, Whelan 12, Frisari 3, Valentini 11, Zoffoli 5, Rocchi 22, Giacomi 3, Fokou 6, Casale ne, Salomone ne, Pellegrinotti ne All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.Fis.: Baldoni Dir.Acc: Mantovani, Mauriello



Esperia Cagliari: Corsi ne, Cabriolu 6, Mercenaro, Kucan 14, Floridia 2, Potì 9, Thiam 5, Picciau 13, Locci 13, Sanna 2. All: Manca