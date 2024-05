La Virtus spreca un vantaggio di +11 e cade a Pesaro in gara 2 della semifinale

Verdetto rimandato a gara-3, la Virtus Gvm Roma 1960 spreca un vantaggio di undici lunghezze nell'ultimo periodo e la Bramante Pesaro fa suo il match: termina 69-67 per i padroni di casa.

Appuntamento lunedì alle 20.30 al Palazzetto dello Sport per il decisivo atto che segnerà la semifinale.

LA PARTITA

Parte bene la Virtus che tenta subito il break (9-2) con i canestri di Valentini e Rocchi. Ferri rimette subito le cose a posto e Stefani la pareggia (12-12). Casale segna il nuovo vantaggio e dopo dieci minuti è 14-17. Giorgi e poi Casale (da due) e Petrucci con la tripla per il 19-24.

Giacomi scava un piccolo solco per il 19-28 ma i ragazzi romani si spengono e Pesaro torna a contatto, è 28-30. La Virtus torna a spingere ma Bramante non molla: primo tempo è 36-38.

Stefani segna per Bramante, Fokou risponde ma la squadra di casa ne ha di più e proprio con Stefani coglie il primo vantaggio (45-44): Whelan al ferro ma Panzieri segna la tripla, il terzo periodo ternina 52-50 per Pesaro.

Per la Virtus è in salita: si accende Whelan e la Virtus va avanti di undici lunghezze ma poi si spegne la luce e si accende per la squadra di casa grazie ai canestri di un ottimo Stefani e di Ferri. Si va a gara-3, vince Pesaro 69-67

Tonolli. "Abbiamo sprecato un'occasione anche alla luce del vantaggio maturato nell'ultimo quarto. Abbiamo commesso troppi errori ed approcciato non come si dovrebbe una gara che vale una finale. Ora raccogliamo energie mentali e fisiche e giochiamoci una partita fondamentale."

IL TABELLINO

BRAMANTE PESARO - VIRTUS GVM ROMA 1960 69-67

Bramante Pesaro: nd

GVM Virtus Roma: Petrucci 6, Whelan 12, Frisari ne, Casale 10, Valentini 7, Zoffoli 3, Giorgi 7, Rocchi 14, Giacomi 6, Fokou 2, Pellegrinotti ne, Columbano ne.