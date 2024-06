È tutto vero, la Virtus batte Loreto in gara 2 delle finali e vince il Campionato

IncrediB1li...con questo slogan bello, caldo, pieno di significato e di passione la GVM Virtus Roma 1960 festeggia un traguardo fondamentale della Sua Storia. Il traguardo per eccellenza della breve storia post rifondazione. Il traguardo del ritorno nella Lega Nazionale Pallacanestro a tre anni esatti dalla rinascita successiva all'inopinato ritiro dal Campionato di LBA.

Un traguardo che ha diversi protagonisti da evidenziare, dai co-fondatori, Maurizio Zoffoli e Alessandro Tonolli, al presidente Saverio Zoffoli passando per uno staff tecnico e dirigenziale che era davvero incredibile vedere "confinato" in Serie B Interregionale.

Serie B Interregionale che è stata per la Virtus Roma 1960 la versione moderna del motto Cesareo 'Veni, Vidi, Vici'. Sì, perché la Virtus di Coach Tonolli e di Capitan Giulio Casale, in B2, è stata solo di passaggio.



Approdata nel nuovo torneo nell'estate del 2023, proveniente dalla Serie C Gold, la categoria da dove è ripartita, la squadra di basket della Capitale ha studiato il torneo, lo ha affrontato con il giusto piglio fino a chiudere in testa il Girone F del Regular Season del torneo.

Poi la Virtus ha avuto qualche difficoltà nella fase ad orologio, in particolare con Matelica ma poi nel Playoff ha ingranato la marcia giusta eliminando, in sequenza, Porto Recanati e Pesaro fino alla doppia finale contro la Ital Service Loreto Pesaro, la squadra favorita del torneo.

Doppia finale in cui la GVM ha sfoderato due prestazioni di cuore, di tecnica, di gruppo e di sostanza vincendo la serie e conquistando, meritatamente, la Serie B Nazionale, la B1.

Ma la promozione di questo 5 giugno 2024 è solo l'inizio. La nuova Società è solida e con le idee chiare, lo Sponsor è di rilievo e prestigio, da squadra di LBA, il tecnico e il capitano sono due virtussini purosangue. Il bello deve ancora venire.

La partita

Parte bene la Virtus che al termine del primo quarto è avanti di +4, 14-18 il parziale per Casale e compagni. Nel secondo quarto la GVM spinta da un Whelan in serata di grazia, 29 punti per lui a fine gara, allarga il solco del vantaggio.

La frazione termina 10-13 per un combinato disposto al minuto 20 di 24-31 per la squadra capitolina.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Loreto si scuote, si assesta meglio in campo e recupera 6 dei 7 punti di svantaggio accumulato. Al minuto 30 di gara 2 della finale playoff il tabellone del PalaMegaBox di Pesaro recita Ital Service - GVM 45-46.

Nel quarto finale è battaglia vera. Fuori per cinque falli Martinez per Pesaro e Fokou, Giorgi e Valentini per Roma. Ma il roster di Tonolli in questa Serie B Interregionale 2023-2024 è letteralmente in missione. E la missione è quella di portare a casa la partita e la serie.



Il quarto è ad altissimo punteggio e termina 22-25 per la Virtus un dato che determina un risultato finale di 67-71. La Virtus Roma 1960 vince la partita, chiude la serie e i tifosi al seguito più i tantissimi che hanno seguito il match sulla pagina Facebook del club e nel bar della sede sociale possono esplodere di gioia.

È tutto vero, la Virtus batte Loreto 67-71 in gara 2 delle finali e vince il Campionato di Serie B Interregionale, dal prossimo anno sarà Serie B, ed è davvero IncrediB1le

Il tabellino

Ital Service Loreto Pesaro-GVM Virtus Roma 1960 67-71. Parziali: 14-18, 10-13, 21-15, 22-25.

Ital Service Loreto Pesaro: Rupil 3, Lovisotto 2, Cevolini ne, Battisti 10, Cipriani 7, Monterisi ne, Maruca 19, Tombari ne, Tognacci 4, Broglia 3, Martinez 14, Casoni 5. All. Foglietti

GVM Virtus Roma 1960: Petrucci 8, Whelan 29, Frisari, Casale 3, Valentini 8, Zoffoli 4, Pellegrinotti ne, Columbano ne, Giorgi, Rocchi 7, Giacomi 7, Fokou 5. All. Tonolli