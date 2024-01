Colpo di mercato della Virtus Roma: un nuovo Centro per Coach Tonolli

La Virtus Roma 1960 comunica, in una nota di stampa, di aver raggiunto un accordo per la stagione in corso e per la prossima con l’atleta Gianluca Giorgi, già aggregato alla squadra da circa due settimane.

Nato a Peccioli (Pi), classe 1995, Gianluca è un centro di 200 cm di ottime doti atletiche e tecniche, ha già maturato una notevole esperienza nel campionato di B Nazionale.

Il suo curriculum vanta esperienze con le maglie di Montecatini, Alba, Libertas Livorno, Iseo, Valsesia basket Borgosesia e Vigevano.

Nell’ultima stagione, terminata anzitempo causa infortunio, ha indossato la divisa della Pallacanestro Fiorenzuola con cui nel match contro la Real Sebastiani Rieti ha realizzato una prova record da 44 punti, 10 rimbalzi e 50 di valutazione.

IL COMMENTO DI TONOLLI E GIORGI

Queste le parole di Alessandro Tonolli, coach e direttore tecnico della Virtus GVM Roma 1960: “La firma di Gianluca ci rende estremamente soddisfatti e felici. Le sue caratteristiche tecniche ed umane sono quello che cercavamo per completare e migliorare un roster che sta dimostrando il suo valore nel campionato in corso. Gianluca sta recuperando da un infortunio, sta lavorando sodo e rappresenterà per noi un’aggiunta fondamentale per la fase successiva di questa stagione, in cui pressione e difficoltà aumenteranno notevolmente.”

Le parole di Gianluca Giorgi: “Sono molto onorato di entrare a far parte di questo club: mi è stato presentato il progetto e già dall’inizio del periodo in cui mi sono aggregato alla squadra ero molto curioso di mettermi alla prova in questa esperienza e conoscere le persone che ne facevano parte e dire che ne sono rimasto contento sarebbe dire poco. Mi è piaciuto tanto l’ambiente e mi sono sentito da subito a casa, ho da subito incontrato uno staff meticoloso e di questo sono molto contento. Ho avuto modo anche di conoscere i ragazzi e sono un gruppo coeso e molto forte e si vede dai risultati e per me sarà una bella sfida entrare in gruppo ed in una squadra del genere senza toccare gli equilibri. Ora mi aspetta un altro po’ di recupero ma non vedo l’ora di allenarmi a pieno regime con loro e quindi davvero, sono tanto contento. Voglio mandare un saluto ai tifosi e ci vediamo domenica!”