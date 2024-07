La Virtus batte un altro colpo: da Mestre sbarca la nuova Ala

La Virtus GVM Roma annunciare in una nota di stampa di aver raggiunto l’accordo con Edoardo Caversazio, la scorsa stagione alla Gemini Mestre, in B Nazionale.

La carriera di Edoardo Caversazio

Ala di 200 cm, Edoardo è nato a Lavagna (in provincia di Genova) nel 1996. La sua carriera in serie B inizia nel 2016/2017 al Gessi Borgosesia, con la quale raggiunge i playoff di categoria.

Si trasferisce prima all’Iseo Costa Volpino, dove chiude la stagione ad oltre 11 punti di media e poi ad Olginate dove le sue cifre dicono di 9.85 punti di media con 7 rimbalzi catturati ad incontro.

La sua esplosione avviene a San Miniato, dove si ferma per tre stagioni, dal 2019 al 2022, collezionando non solo cifre interessanti ma mostrando la completezza del suo gioco, tanto a livello realizzativo (oscillando tra i 7 ed i 9 punti di media a stagione), quanto con la sua presenza a rimbalzo, che denota e sottolinea una grande intensità in campo.



Le ultime due stagioni veste la maglia di Mestre dove conquista sempre i playoff e mantiene le cifre espresse nelle annate precedenti. Oggi il suo viaggio prosegue a Roma: benvenuto Edoardo!

Caversazio:

“Avere la possibilità di far parte di questo ambizioso progetto in una piazza e una città come Roma è un privilegio - dichiara il nuovo atleta della GVM - La società ha voluto mettere le cose in chiaro costruendo un roster che possa essere competitivo fin da subito. Ho visto i video del PalaTiziano e sono rimasto piacevolmente stupito dal numero di tifosi e mi auguro che riusciremo a far sì che si mantenga questo entusiasmo in modo da riempire il palazzetto e renderlo un fortino difficile da espugnare”