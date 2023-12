La Virtus si esalta nel derby e chiude il girone di andata con una vittoria pesante

Si chiude con una vittoria il girone di andata della Virtus Roma 1960 che con una prova di grande attitudine difensiva, di grande collaborazione di squadra, batte la Carver Roma con il punteggio di 84-52, nonostante le assenze di Petrucci e Rocchi ma con una meravigliosa cornice di pubblico.

Sono dunque nove le vittorie al giro di boa del campionato che riprenderà domenica prossima alle ore 18 contro il Nuovo Basket Aquilano.

La partita

Il match si apre con cinque punti dell’ex Pier Claudio Di Bello, prontamente ricuciti dai canestri di Valentini e dalla tripla di Casale. La Virtus prova subito a mettere la freccia, guidata da Whelan e proprio dallo stesso Valentini, ma i padroni di casa ricuciono lo strappo con Lucarelli e Pagnanelli: i primi dieci minuti terminano 17-19.

Gli ospiti ripartono ancora da Whelan e Valentini che segnano e trascinano i compagni che nel frattempo alzano il volume difensivo: una schiacciata poderosa di Fokou scuote il quarto e vale il 23-31. Fallo tecnico chiamato a Zoffoli e Carver ne approfitta dalla lunetta, Casale piazza la tripla, Banach dall lunetta chiude il primo tempo sul 34-49.

Nel ritorno in campo dalla pausa lunga, i padroni di casa tentano di tornare in partita ma le maglie della difesa della GVM sono strette e solide e costringono la Carver a tiri complessi, nella metà campo offensiva invece è il solito Whelan con la complicità dell’altrettanto solito Valentini a dare filo da torcere a Pagnanelli e compagni, Giacomi segna e gioca in modo solido: il terzo periodo termina 49-67.

Nel quarto periodo non cambia lo spartito, difesa e fluidità offensiva: Giacomi segna ancora, Casale segna dalla lunga e mette la parola fine al match: termina 54-82.

Le parole di Alessandro Tonolli

Il commento di Alessandro Tonolli: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante gli infortuni e nonostante una settimana difficile hanno davvero fatto una prova maiuscola e la difesa di questa sera ne è la prova. E’ una partita che mostra e dimostra quanto paghi il lavoro e la preparazione e sicuramente è un match che va oltre i due punti della classifica. Una serata davvero bella, con un pubblico che ci ha supportato in maniera forte e decisa. Ora ci godiamo la serata e torniamo a lavorare.”

Il Tabellino

CARVER ROMA 54 VIRTUS GVM ROMA 1960 82

Carver Roma: Di Bello 12, Monacelli, Ciancaglini 2, Afeltra 8, Benincasa 5, Galli 2, Taurchini, Vitti, Fucek, Pagnanelli 16, Ranucci 3, Lucarelli 6. All: Tretta

Virtus GVM Roma 1960: Petrucci ne, Banach 2, Whelan 24, Frisari 2, Casale 11, Valentini 23, Zoffoli, Pellegrinotti, Salomone, Rocchi ne, Giacomi 15, Fokou 5. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep: Baldoni Dir: Mantovani