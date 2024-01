La Virtus Roma batte Palestrina, conquistata con voglia e cuore la quattordicesima vittoria

Quattordicesima vittoria per la Virtus GVM Roma 1960 che al termine di una partita ad alta intensità riesce a battere una Palestrina (priva di Baquero e Ugolini) mai doma, termina 77-65 al PalaCentro con 19 di Simone Rocchi, 18 di Gaston Whelan e 10 a testa per Robert Banach e PierAdriele Zoffoli.

IL COMMENTO DI COACH TONOLLI

Il commento di Alessandro Tonolli: “Questa vittoria ha un grande valore, per la forza dell’avversario, per la formula del campionato. Siamo riusciti a rimanere concentrati in una partita ad alta intensità e a saper differenziare le soluzioni durante il corso del match. Ora ci aspettano altre due sfide estremamente complesse, in una settimana altrettanto complessa e tosta.”

LA PARTITA

Parte meglio la squadra ospite che trova subito la tripla con Gianmarco Rossi, risponde Whelan ma la squadra di casa concede troppe seconde occasioni, timeout Tonolli sul 7-2 per i prenestini. Whelan prende per mano i suoi con due canestri consecutivi ma è subito una tripla ospite a ricacciare indietro i padroni di casa (7-12).

Rocchi risponde dalla lunga, Petrucci pareggia sul 12-12 ma è ancora Palestrina a riprendersi il vantaggio e si porta avanti sul 16-12. Valentini fa sentire la sua presenza sotto il tabellone e Banach con un tap-in sullo scadere chiude il primo quarto 19-18 per la Virtus GVM Roma 1960.

Nel secondo quarto si scaldano le mani: Palestrina apre le danze con Molinari e Cernic, Frisari va dritto verso il canestro e con due canestri sigla il nuovo vantaggio (27-26). Le squadre segnano e si rispondono colpo su colpo, Rocchi e Whelan suonano la carica per i romani, Molinari dall’angolo segna la nuova parità, 32-32. Banach e poi Rossi per gli ospiti ( 37-39), ma il primo tempo si chiude con una schiacciata di Fokou in contropiede, dopo venti minuti è 42-39 casalingo.

Il secondo tempo si apre con un canestro ospite ma arriva la risposta della squadra di casa, Valentini e Fokou catturano due preziosi rimbalzi offensivi, Rocchi attacca il ferro e realizza il 49-41 quando mancano sei minuti alla fine del terzo periodo. Palestrina risponde, ma si accende Simone Rocchi che scava il solco tra le due formazioni: arriva anche Zoffoli ed il terzo periodo si chiude 61-53.

Palestrina non molla la presa ma nemmeno i ragazzi di casa: Zoffoli alza il volume difesivo, Whelan prova ad affondare il colpo decisivo (71-57). Rossi risponde ma è ancora Rocchi a bloccare le speranze di rimonta ospite: Banach chiude il match, termina 77-65.

IL TABELLINO

VIRTUS ROMA 1960 – PALLACANESTRO PALESTRINA 77-65



Virtus Roma 1960: Banach 10, Petrucci 2, Whelan 18, Frisari 4, Casale ne, Valentini 6, Zoffoli 10, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Rocchi 19, Giacomi 1, Fokou 7. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.: Baldoni Dir: Mantovani



Pallacanestro Palestrina: Rischia ne, Veljkovic 2, Rossi 13, Molinari 11, Ugolini ne, Colagrossi 7, Misolic 8, Maiolo 4, Visentin 16, Baquero ne, Mattarelli ne, Cernic 4 All: Cecconi