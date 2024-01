Virtus Roma con fatica e voglia: battuta Grottaferrata al termine di una sfida difficile

Suona la quindicesima in casa la Virtus GVM Roma 1960, che al termine di una partita difficile, solo nel quarto periodo riesce a portare a casa la vittoria, termina 80-72. "Non è stata la nostra miglior partita - dichiara Tonolli a fine gara - merito di un avversario molto forte e capace di saper costantemente trovare risorse. Abbiamo concesso troppo nei primi tre periodi in difesa e rimbalzo ma altrettanto nel quarto periodo a sapere correggere gli errori e vincere"

LA PARTITA

Il primo tempo è all'insegna dell'equilibrio. Banach parte sotto canestro, capitalizzando i palloni a sua disposizione, Chiminello per i padroni di casa si carica i suoi le spalle ed a metà primo quarto è vantaggio GVM per 8-12. Rocchi realizza ma arriva pronta la risposta casalinga, Zoffoli chiude i primi dieci minuti con una tripla allo scadere, è 17-16.



Nel secondo quarto parte bene la Virtus che con Whelan si porta avanti 28-20, ma è pronta la risposta di casa che colleziona il parziale e si porta in vantaggio con una tripla di Spinosa, 30-28. Le squadre si rispondono colpo su colpo, Banach e Chiminello sono ancora i protagonisti: il primo tempo termina in parità, 35-35.



Whelan apre il terzo quarto ma Reali segna dalla lunga (38-37), ancora Whelan e tripla di Petrucci ma Ridolfi si allunga verso canestro, è 42-44 per gli ospiti. Rocchi va a segno, Whelan lo segue (45-48) ma Grottaferrata a rimbalzo è più brava e con Ridolfi ancora in contropiede si riporta avanti, 49-48.



I ragazzi di Tonolli provano a spingere e con Rocchi e Frisari, riescono a chiudere il terzo periodo avanti di undici lunghezze, 50-61. Nel quarto periodo la GVM stringe le maglie in difesa e e con Giacomi e la sua tripla e con un canestro di Banach firma il 56-67. Si accende Reali per Grottaferrata che mette a segno prima una tripla e poi un gioco da quattro punti che vale il 63-69.



La reazione dei capitolini è forte e decisa, Rocchi guida e Giacomi realizza una tripla importante, Whelan dalla lunetta chiude il match, vince la Virtus GVM Roma 1960, 80-72.

IL TABELLINO

Virtus GVM Roma 1960-San Nilo Grottaferrata Basket 80-72

Virtus GVM Roma 1960: Banach 13, Petrucci 6, Whelan 23, Frisari 7, Casale ne, Valentini ne, Zoffoli 5, Giacomi 10, Fokou 2, Rocchi 14. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep: Baldoni Dir.: Mantovani, Mauriello

San Nilo Grottaferrata Basket: nd