Virtus Roma, altra impresa corsara: arriva la sesta vittoria

È una Virtus Roma con il cuore a mille, è una Virtus Roma che soffre e sbaglia. È una Virtus Roma che reagisce e resiste. È una Virtus Roma che mette sul parquet tanta difesa, tanta grinta e soprattutto tanta tanta voglia di vincere.



Ed è così che la spunta, solo nel finale, contro una grande Esperia Cagliari. Una squadra che ha reso la vita durissima ai ragazzi di Tonolli ma che, alla fine della fiera, ha dovuto cedere per un' incollatura, 70-72 il finale, permettendo alla squadra capitolina di centrare la sesta vittoria in sette incontri e di issarsi, per una notte, sola in vetta al Girone F della Serie B Interregionale.

Ne è ben cosciente Coach Alessandro Tonolli che a fine gara dichiara: "Complimenti a Cagliari come prima cosa. Un grande complimento ai miei ragazzi per la grande partita di sacrificio e di carattere, saper resistere contro una squadra che tira con percentuali incredibili non è una cosa banale. Vittoria molto molto importante".

La partita

Primo quarto equilibrato con i padroni di casa che mostrano subito i denti e aggrediscono la Virtus in ogni zona del campo strappando punti e chiudendo la frazione avanti di +3, 21-18 il parziale.

Nel secondo quarto i ragazzi di Tonolli si assestano meglio sul parquet ed iniziano a macinare punti. La frazione termina 16-22 per la Virtus per un combinato disposto di punteggio di 37-40 con il quale le squadre vanno al riposo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga ci si aspetta l'allungo della Virtus ma invece arriva il quarto migliore dei cagliaritani che prima agganciano gli ospiti e poi li distanziano. La frazione termina sul 25-18 per l'Esperia mentre il tabellone, al minuto 30 recita, Cagliari 62 - Roma 58.

Si entra nel quarto finale con il match in bilico ma la Virtus edizione 2023-2024 è una squadra che non ci sta a lasciare nulla di intentato e infatti nonostante la stanchezza e qualche passaggio a vuoto arriva una frazione sontuosa nella quale la GVM recupera il distacco, acciuffa il pari a poco dalla fine e con i tiri liberi di Whelan, 25 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per lui fine gara, centra il sesto successo su sette incontri in stagione. E per i tifosi che stoicamente hanno seguito la Virtus fino a Cagliari è festa grande.

Il tabellino

Esperia Cagliari-GVM Virtus Roma 1960 70-72. Parziali: 21-18; 16-22; 25-18; 8-14

Esperia Cagliari: -

GVM Virtus Roma 1960: Petrucci 19, Banach 2, Whelan 25, Frisari 7, Casale 2, Valentini 6, Zoffoli 5, Giacomi 4, Fokou 2. All:Tonolli Ass: Zanchi, Blasi.