Verso il big match Carver-Virtus, come stanno Rocchi, Fokou e Petrucci

La Virtus Roma 1960 comunica, in una nota di stampa, la situazione relativa agli infortuni in vista del big match contro la Carver Cinecittà in programma domenica 3 dicembre. Ecco lo stato dell'arte.

Meno grave del previsto la situazione di Simone Rocchi che, a seguito degli esami strumentali svolti nelle ore successive al match contro Centro Basket Mondragone, ha evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia. Escludendo però fratture e lesioni. Rocchi ha già iniziato il percorso riabilitativo.

La Virtus segnala, inoltre, la situazione di Joel Fokou, che aveva riportato un trauma muscolare durante il match contro Grottaferrata. L'atleta è tornato a svolgere lavoro in gruppo e sarà disponibile dal prossimo match contro la Carver Roma.

Da segnalare, infine, che durante l’allenamento di ieri, Niccolò Petrucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. Nella giornata odierna verranno effettuati gli esami strumentali, valutate le condizioni cliniche e terapia riabilitativa.