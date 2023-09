Serie A2, prima vittoria in Supercoppa per la Luiss Roma: battuta la Real Sebastiani Rieti

Prima partita casalinga e prima vittoria per la Luiss Roma che supera, nella seconda giornata della Supercoppa LNP, la Real Sabastiani Rieti. 75 a 70 il finale per i capitolini che hanno sfoderato una prestazione tutto cuore e grinta, riconoscendo sulla carta la forza dell’avversario, ma senza mai sentirsi battuti in partenza.

Gli uomini di coach Paccariè l’hanno vinta in difesa, costringendo Rieti a tirare con una pessima percentuale dall’arco (19%) vista la grande pressione difensiva messa su tutti i tiratori reatini.

LA CRONACA

Dopo un primo tempo in cui la Luiss ha chiuso sul +9 (18 a 9), guidata da Cucci e Fallucca, nel secondo periodo Rieti ha messo in campo l’esperienza con la gara che è andata all’intervallo lungo

sul 29-25.

La partita è poi ricominciata con i padroni di casa sempre in vantaggio di un paio di possessi, gli ospiti sono rientrati fino al 43-42 ma poi sono stati puniti dalle triple di D’Argenzio, Fallucca e cinque punti tutti di Cucci per il 69-54 a sei dalla fine: il tentativo di rientro dei reatini si è rivelato troppo tardivo.

Questa vittoria è senza ombra di dubbio una bella iniezione di fiducia per tutto l’ambiente Luiss in vista dell’esordio in campionato, domenica 1 ottobre, a Casale Monferrato.

IL TABELLINO

Luiss Roma - Real Sebastiani Rieti 75-70 (18-9, 11-16, 28-25, 18-20)

Luiss Roma: Valerio Cucci 21 (4/5, 3/4), Taiwo Badmus 14 (5/6, 1/3), Domenico D'argenzio 13 (1/2, 2/3), Matteo Fallucca 9 (0/2, 3/11), Riccardo Murri 6 (0/2, 1/2), Anrijs Miska 6 (3/7, 0/0), Riccardo

Salvioni 4 (2/2, 0/0), Matija Jovovic 2 (1/2, 0/2), Francesco Villa 0 (0/0, 0/1), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/0).

Real Sebastiani Rieti: Dustin Hogue 18 (6/8, 0/0), Jazz Johnson 17 (2/6, 1/5), Marco Spanghero 8 (0/1, 2/4), Nazzareno Italiano 7 (2/5, 1/6), Vittorio Nobile 6 (2/2, 0/2), Danilo Petrovic 5 (1/1,

1/4), Alvise Sarto 5 (1/1, 0/3), Gianluca Frattoni 2 (1/1, 0/0), Davide Raucci 1 (0/0, 0/2), Andrea Ancellotti 1 (0/4, 0/0), Nicolò Bertocco 0 (0/0, 0/0).