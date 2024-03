La Luiss Roma cade in casa dell'Apu Udine: è il quarto ko consecutivo

Continua il momento negativo della Luiss Roma in questa fase ad Orologio, nel recupero della terza giornata, la squadra di coach Paccariè cade al Pala Carnera di Udine incassando la quarta sconfitta consecutiva, 76-62 il finale per i padroni di casa.

I capitolini ci hanno provato, ma non è stato abbastanza: la salvezza di certo non passa dal vincere in trasferta su questi campi, ora la Luiss deve cercare di concentrarsi su partite più alla propria portata per centrare una salvezza che avrebbe i connotati di un miracolo sportivo.

Mvp della squadra capitolina Sabin autore di 18 punti a cui ha aggiunto 4 rimbalzi ed una valutazione complessiva di 16.

IL COMMENTO DI COACH PACCARIE'

“Per quanto riguarda la nostra partita, il divario fisico e tecnico si è visto tutto – ha dichiarato coach Andrea Paccariè al termine del match-. Abbiamo cercato di fare il possibile per poter mettere in difficoltà Udine, non è stato sufficiente. Purtroppo, contro queste squadre, più di così non riusciamo a fare: nei momenti in cui serviva fare un canestro importante è uscita fuori la classe straordinaria dei giocatori di Udine”.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Apu Udine) - È Fallucca ad aprire le danze in questo turno infrasettimanale con la tripla che vale il vantaggio ospite. Replica Sabin sempre dalla linea dei 6,75m per il +6. Sul canestro da dentro l’area di Pasqualin, Coach Vertemati è costretto a chiamare il primo time out dell’incontro (0-8). Bisogna aspettare lo scadere del quarto minuto per vedere l’Apu muovere il tabellino, a pensarci Capitan Monaldi con la tripla che accende il motore bianconero.

Così nell’azione successiva Gasaprdo prende la via del ferro, segna, subisce fallo e realizza anche il canestro aggiuntivo, ore Udine è a soli due punti di distacco. Ancora il numero 10 bianconero protagonista, ruba palla ed appoggia in contropiede il canestro del pareggio (8-8). Cucci e Miska realizzano per Roma un bottino di 5 punti, rispondono per Udine Alibegovic ed il neo entrato De Laurentiis. Fanno il loro ingresso in campo anche Caroti, Ikangi e Da Ross con il numero 20 bianconero che realizza 3 punti, permettendo alla formazione di coach Vertemati di rimanere in scia agli avversari, bravi a sfruttare una difesa poco lucida che concede molti falli.

La prima frazione si conclude sul punteggio di 16 a 21. Nella ripresa della seconda frazione Udine è decisa a dare un’altra impronta al match. De Laurentiis, Cartoi ed Ikangi realizzano in meno di 2′ i canestri che valgono il sorpasso sugli ospiti (22-21). Sabin e Cucci tornano a muovere il tabellino per Roma, ma ancora una tripla di Monaldi sigla il pareggio quando mancano meno di 5′ al termine della frazione (25-25).

Va a referto anche Delia che schiaccia al ferro su assist di Monaldi. Tyler Sabin mette a segno 5 punti in rapida successione, Caroti segna dalla media, Delia a gioco fermo realizza uno su due conclusioni (fallo di Basso). Pioggia di triple al Carnera, vanno a segno in rapida successione Cucci, Sabin ed Ikangi con il quarto che si conclude sul punteggio di 33-36.

Parziale di 6 punti di Udine che con le triple di Ikangi ed Alibegovic siglano pareggio e sorpasso, in apertura del terzo quarto (39-36). Miska e Cucci rispondono da due, poi ancora a segno il numero 5 bianconero (42-40). Nella parte centrale del quarto le due formazioni non riescono a prevalersi, lo scenario però cambia rapidamente; un doppio tecnico fischiato alla panchina ed a Coach Esposito regalano i canestri che portano Udine sul +6.

Ancora un tecnico, questa volta fischiato a D’Argenzio, consente alla formazione friulana di tentare la fuga. Nessuna delle squadre va poi più a segno, il quarto si conclude sul punteggio di 53-45. Prende coraggio Udine che inizia il quarto con un parziale di 5 punti frenato dai canestri di Salvioni e Murri (58-50).

Ancora una tripla, ancora Capitan Monaldi per la doppia cifra di vantaggio (61-50). Nel proseguo del quarto la formazione friulana tiene saldamente le mani sul manubrio controllando il punteggio ed incrementandolo fino al +16 . Al suono della sirena il punteggio finale è di 76-62. Udine in tre settimane fa 5 vittorie e consolida il secondo posto in classifica del Girone Rosso.

IL TABELLINO

APU OLD WILD WEST UDINE – LUISS ROMA 76-62 (16-21, 33-36 ,53-45)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Alibegovic 16, Caroti 12, Arletti, Gaspardo 5, Delia 7, De Laurentiis 6, Da Ros 5, Marchiaro, Monaldi 12, Ikangi 13. All. Adriano Vertemati

LUISS ROMA: Murri 5, Villa 1, Fallucca 6, Pasqualin 4, D’Argenzio, Sabin 18, Miska 8, Tolino 2, Basso, Cucci 13, Salvioni 5. All. Massimo Riccardo Esposito