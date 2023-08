Serie A2, arriva un rinnovo importante per la Luiss Basket Roma

La Luiss Basket Roma comunica attraverso i propri profili social il rinnovo per la prossima stagione del playmaker Marco Pasqualin.

Ricordiamo che nel prossimo campionato la compagine universitaria disputerà, per la prima volta nella sua storia, il campionato di Serie A2. La Luiss è inserita nel Girone Verde insieme alle altre due squadre del Lazio, la Benacquista Latina e la Real Sebastiani Rieti e compagini di grande tradizione come la Pallacanestro Cantù, l'Urania Milano, la Reale Mutua Torino.

Il rinnovo di Pasqualin è il terzo annunciato ufficialmente dal club dopo quello di Riccardo Murri e Matteo Falluca e fa da corollario ai nuovi acquisti composti da Badmus, Basso e Miska. Tutte risorse di grande livello già a disposizione di Coach Paccariè.

Per Marco Pasqualin, padovano di nascita ma ormai romano di adozione, sarà la quinta stagione con la canotta della Luiss Basket Roma. Lo scorso anno, nella stagione della prima promozione in Serie A2 per il play veneto 13 punti abbondanti di media con 5 assist e altrettanti rimbalzi. Season high contro Caserta, al PalaPiccolo, con 31 punti segnati.