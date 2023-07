Mercato Serie A2, nuovo colpo per la Luiss Basket Roma

Un nuovo Studente-Atleta si unisce alla Luiss Basket Roma per il debutto nel Campionato di Serie A2. Beniamino Basso veste i colori dell’AS LUISS andando ad allungare il roster di coach Paccariè. Un atleta sul quale lo staff tecnico punta molto e già in passato è stato vicino alla nostra squadra, il suo arrivo permetterà di aumentare il tasso tecnico nella ormai prossima stagione.

Nato a Bassano del Grappa, il 24 febbraio 2001, è un pivot di 205 centimetri che con la sua presenza fisica sarà di grande aiuto per la nostra formazione, grazie sulla sua ampia esperienza maturata anche in Serie A2.

Cresciuto nelle giovanili della Virtus Padova, con la stessa società ha esordito in Serie B cinque stagioni fa. Nell’estate 2019 è stato convocato in Nazionale per prendere parte all’Europeo under 18, e le sue buone prestazioni hanno convinto la Vuelle Pesaro in Serie A1 ad offrirgli un posto nella squadra.

Dopo la parentesi nelle Marche di un anno e mezzo si è spostato a Ferrara, in A2, dove è rimasto per un biennio e ha disputato anche i playoff. Nel campionato 21-22 rimane nella medesima categoria con Mantova centrando, anche in quell’occasione, i playoff.

A metà della stagione appena passata invece si è trasferito alla Bakery Piacenza, girone C di Serie B, con la quale ha giocato le ultime nove gare di regular season e altre quattro degli spareggi per la B Nazionale. Con i biancorossi ha giocato 15 minuti di media, con 4 punti abbondanti a partita e 5 rimbalzi per gara

“Negli ultimi anni ho visto con grande ammirazione questo progetto ambizioso che permette di coniugare sport e studio ad alto livello – ha detto Basso in sede di presentazione – Io ho cercato di portare avanti entrambe le cose durante la mia carriera ed essere arrivato qui mi rende veramente felice. Il campionato sarà sicuramente impegnativo, tante squadre si sono rinforzate alzando il tasso di competitività. Sono molto felice di tornare in un campionato che ho già affrontato e di potermi misurare con tante realtà prestigiose nel panorama cestistico italiano. Non vedo l’ora di iniziare!”