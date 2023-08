Luiss Roma scatenata, tre colpi per chiudere il roster di Coach Paccariè

La Luiss Basket Roma comunica di aver definito l'ingaggio di tre atleti per la stagione 2023-2024. Si tratta, nel dettaglio, dell'esperto ala-pivot Valerio Ciucci, del due volte Campione d'Italia Under 19 Riccardo Salvioni e del playmaker Francesco Villa.

Le tre operazioni, di fatto, chiudono il roster a disposizione di Coach Andrea Paccariè per la prima storica stagione nel campionato di Serie A2. Il loro ingaggio delinea una certa filosofia per ciò che concerne le scelte dei giocatori: i dirigenti hanno optato per un mix tra cestisti esperti per la categoria e debuttanti all’apice della propria carriera.

La squadra che sta nascendo, grazie al lavoro incessante di tutta la società, farà di tutto per poter dimostrare che un progetto serio e unico come quello creato dall’AS LUISS è compatibile anche a queste latitudini della pallacanestro.

Ecco i profili dei tre nuovi atleti-studenti del roster universitario.

Luiss Roma, i tre nuovi acquisti

Valerio Cucci torna nella sua città natale dopo aver giocato in importanti realtà cestistiche italiane per entrare a far parte del progetto Dual Career della AS LUISS. Nato a Roma, il 18 gennaio 1995, è un’ala-pivot di 202 centimetri che impreziosisce la nostra formazione, portando con sé una vasta esperienza maturata in tanti anni di carriera.

Ha mosso i primi passi nel mondo del basket in uno dei vivai più prestigiosi, quello della Stella Azzurra Roma; ha esordito in Serie A2 con la gloriosa maglia della Mens Sana Siena nella stagione 2015-2016, spostandosi nell’anno successivo a Tortona.

Ha giocato a Mantova e poi a Latina; dopo l’esperienza a Montegranaro nel 2019, Valerio ha indossato la casacca di Scafati dove è stato uno degli artefici dello straordinario sbarco in LBA. Nella scorsa stagione, infine, ha vestito i colori della Fortitudo Bologna.

Per Valerio non è la prima volta in maglia LUISS, il 28enne ha fatto parte del roster che ha partecipato alle Universiadi 2019 di Napoli allenato proprio da coach Paccariè e dal suo assistente Esposito.

È un giocatore che fa del carisma, della verve e dell’agonismo i propri punti di forza. La sua figura sarà di fondamentale importanza per affrontare un campionato competitivo e impegnativo come la Serie A2.

Riccardo Salvioni è nato a Genzano di Roma, il 28 gennaio 2004, proviene dalla Stella Azzurra Roma ed è uno dei giocatori più interessanti nel panorama cestistico italiano per la sua annata. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie A2, giocando diciotto partite.

Nonostante la sua giovane età, Salvioni ha già disputato un campionato di questo livello e dunque è un giocatore sul quale lo staff tecnico può fare affidamento sin da subito. Vanta nel suo palmares due scudetti di fila Under 19 e la partecipazione all’Europeo Under 18 a Smirne disputato la scorsa estate, in Turchia, dove il cammino si è interrotto ai quarti di finale contro i futuri campioni della Spagna.

Francesco Villa è Nato a Milano, il 29 maggio 1997, è all’esordio assoluto in questa categoria. Inizia la sua carriera a Salerno nel 2018-2019 per poi passare in Toscana, a Empoli, in quella successiva.

È in Puglia dove si afferma come giocatore affidabile per la Serie B grazie a due annate con Molfetta e Taranto giocate ad alto livello. Seppur sia alla prima esperienza in Serie A2, Villa è un giocatore che gli addetti ai lavori ritengono pronto per il salto di categoria.

Il roster 2023-2024 della Luiss Roma