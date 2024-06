Serie A2, sconfitta senza attenuanti per la Luiss Roma: Agrigento vince con +26 di scarto

Sconfitta senza attenuanti per la Luiss Roma che esce battuta nettamente dal Pala Moncada di Agrigento con il punteggio finale di 100 a 74. Se mercoledì a Nardò, in una gara che comunque non valeva nulla per la classifica dei capitolini, i ragazzi di coach Paccariè avevano lottato fino al fischio finale, in Sicilia la Luiss in partita non è mai entrata.

Un primo tempo preoccupante soprattutto in difesa, con 54 punti subiti all’intervallo che da qualche settimana sono diventati abitudine, mentre nella ripresa è mancata la forza per tentare una rimonta che avrebbe avuto i connotati dell’impresa.

La Partita

Nel primo quarto la Luiss va in vantaggio 6-5 con la tripla di Fallucca, il più positivo per i romani, ma Polakovich detta legge sotto canestro acchiappando caterve di rimbalzi offensivi che permettono ad Agrigento di capitalizzare tanti extra possessi: 25-17 dopo i primi dieci minuti.

Il divario si allarga a causa delle triple di Cohill, finirà la gara segnandone 38, e il jumper di Sperduto fanno volare Agrigento sul 35-23 (14’). La tripla di Morici dà venti lunghezze di vantaggio ai siciliani, al riposo si va sul 54-31.

Nella seconda parte di contesa la musica non cambia, la Luiss è troppo compassata e la maggior energia di Agrigento la fa da padrone: Polakovich segna, subisce il fallo e converte il libero del +23 (66-43 al 25’), con le squadre all’ultimo riposo sull’80-55.

L’ultimo periodo è puro garbage time, con coach Paccariè che dà fondo alla propria panchina facendo assaggiare il campo anche a Basso e Barbon. Finisce 100-74, per la Luiss il campionato ormai non ha più nulla da dire.

Coach Paccariè: "Mi sento responsabile della prestazione della squadra"

“Mi dispiace tanto perché l’atteggiamento messo in campo questa sera non è quello che la nostra Università e questo campionato si meritano – ha dichiarato coach Andrea Paccariè al termine della gara -. Mi sento responsabile della prestazione della squadra perché sono l’allenatore, l’atteggiamento dei giocatori oggi è stato inconsistente e non sufficiente visto l’impegno che la nostra organizzazione ha profuso per tutto l’anno”.

Il tabellino

Moncada Energy Agrigento - Luiss Roma 100-74 (25-17, 31-20, 24-18, 20- 19)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 28 (4/8, 6/6), Jacob Polakovich 19 (6/11, 0/0), Davide Meluzzi 18 (2/2, 4/8), Nicolas Morici 11 (3/5, 1/2), Alessandro Sperduto 9 (1/2, 2/6), Lorenzo Ambrosin 7 (1/2, 1/7), Emanuele Caiazza 4 (0/2, 1/2), Sadio soumalia Traore 2 (1/1, 0/1), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/2), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Jacob Polakovich 18) - Assist: 20 (Davide Meluzzi, Nicolas Morici 4)

Luiss Roma: Domenico D'Argenzio 19 (2/4, 2/7), Matteo Fallucca 15 (0/2, 5/10), Valerio Cucci 13 (5/8, 0/5), Tyler francis Sabin 13 (1/2, 1/5), Tyler Cain 7 (3/5, 0/0), Marco Pasqualin 4 (1/1, 0/1), Riccardo Salvioni 3 (1/3, 0/2), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 24 / 30 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Tyler Cain 9) - Assist: 8 (Tyler francis Sabin 3)