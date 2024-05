Serie A2, la Luiss Roma cade a Latina e complica la corsa salvezza

Sport crudele, ma meritocratico, la pallacanestro: Latina vince 67 a 65 grazie al buzzer beater di Moretti una partita dove è stata avanti dal primo minuto, condannando la Luiss all’ottava sconfitta in campionato entro i tre punti.

La Luiss si è resa protagonista di un primo tempo che sicuramente non verrà fatto vedere alle squadre di pallacanestro giovanile, concedendo ad una non irresistibile Latina 40 punti. Poi la reazione nervosa, ma non sufficiente, per rimettere in piedi una partita: 65-65 con i liberi di Cucci, rimbalzo offensivo concesso a Moretti e sulla sirena tiro che entra di tabella.

LA PARTITA

Primo quarto veramente scialbo, con Moretti e Amo che fanno pentole e coperchi, dopo il timeout di coach Paccariè i giocatori in campo partoriscono tre perse e al primo riposo è 21 a 9. Leggero sussulto per i viaggianti che provano a proteggere meglio il ferro grazie a due difese di Cain, dall’altro lato D’Argenzio e Jovovic suonano la riscossa (26-22, 15’). Al riposo lungo si va sul 40-27, con la Luiss 1/11 da tre punti.

Entra Cucci e cambia la musica per i capitolini che tornano a contatto: Sabin segna dal gomito, contropiede di Jovovic e parziale 3-14 (43-41 al 25’). Ma la Luiss non è continua, concede una marea di rimbalzi offensivi (saranno 16 totali) e tantissime palle perse, Borra si trova due palloni in mano e non può sbagliare (60-52 al 35’) D’Argenzio e Sabin provano la rimonta, Cucci segna i liberi del pareggio ma l’ultima preghiera di Moretti condanna la Luiss.

COACH PACCERIE': "PRIMO TEMPO VERAMENTE PESSIMO"

“Primo tempo veramente pessimo, uno dei più brutti da quando sono a capo di questo progetto – ha commentato coach Andrea Paccariè in sala stampa- . Vorrei giustificare la sconfitta con la stanchezza di tante gare in pochi giorni ma non sta in piedi: atteggiamento veramente soft per una squadra, la mia, che veniva qui a Latina con l’obiettivo di vincere per continuare a sperare. In maniera episodica l’abbiamo rimessa in piedi, ma per Latina sarebbe stato veramente ingiusto perdere la partita negli ultimi istanti”.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina - Luiss Roma 67-65 (21-9, 19-18, 11-21, 16-17)



Benacquista Assicurazioni Latina: Samuele Moretti 21 (8/10, 0/0), Ivan Alipiev 15 (4/7, 2/7), Jacopo Borra 9 (4/12, 0/0), Felix Amo 7 (3/4, 0/1), Demario Mayfield 6 (1/4, 1/2), Gabriele Romeo 4 (2/12, 0/4), Lorenzo Zangheri 3 (0/1, 1/2), Salvatore Parrillo 2 (1/2, 0/7), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Alexander Cicchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 43 16 + 27 (Samuele Moretti 12) - Assist: 8 (Gabriele Romeo 3)



Luiss Roma: Riccardo Salvioni 13 (6/14, 0/0), Matija Jovovic 11 (4/6, 1/4), Domenico D'argenzio 10 (1/2, 2/7), Valerio Cucci 9 (2/2, 1/3), Marco Pasqualin 7 (0/2, 2/3), Tyler Cain 6 (2/5, 0/0), Tyler francis Sabin 6 (3/7, 0/6), Riccardo Murri 2 (1/1, 0/0), Francesco Villa 1 (0/0, 0/1), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Riccardo Salvioni, Tyler Cain 9) - Assist: 15 (Tyler Cain 4)