Virtus sconfitta da Matelica, è il terzo ko nel Play In Gold. Tonolli: "Testa bassa e lavorare"

È sconfitta per la Virtus GVM Roma 1960 che cade sul campo della Vigor Matelica con il punteggio finale di 79-70 . Il vantaggio per i ragazzi romani dura qualche minuto, poi prende il sopravvento la squadra di casa, che conduce fino alla fine del match. Non basta un Whelan da 28 punti.

LA PARTITA.

La partita prende il via con un ritmo alto ma le due formazioni ci mettono qualche minuto prima di trovare il canestro, è Rocchi per la Virtus ad aprire le danze con una tripla e Whelan spinge i suoi fino al 2-7 di vantaggio: i padroni di casa rispondono e con Mariani e Riccio attaccano il ferro con insistenza, due palle perse dei romani (17-13), il primo quarto è 21-15.

Riccio riapre il secondo quarto come aveva chiuso (23-15), la Virtus fatica a trovare il canestro e la sensibilità arbitrale di portare la squadra ospite in bonus dopo solo tre minuti, non aiuta. Mariani è letale, Musci raccoglie sotto canestro: Matelica ne ha di più, il primo tempo termina 40-25.

La Virtus subisce anche ad inizio di terzo quarto, ma arriva la reazione guidata da Rocchi, Whelan e dai canestri di Petrucci ed a fine terzo periodo la squadra di Tonolli va sotto la doppia cifra di svantaggio, è 58-51.

La Virtus ci prova ma la squadra di casa, guidata da Mariani e dai canestri di Mazzotti, risponde ad ogni tentativo di rimonta, Whelan prova a tenere a galla i suoi ma la Vigor ne ha di più: termina

LE PAROLE DI COACH TONOLLI

Le parole di Alessandro Tonolli: "Evito di commentare il metro ed il giudizio arbitrale della partita, preferisco parlare di noi. Per quanto riguarda noi, non possiamo a questo livello permetterci dei cali di tensione del genere e concedere parziali del genere agli avversari, ma soprattutto iniziare le partite cosi. Non si può.Testa bassa e lavorare"

IL TABELLINO

VIGOR MATELICA - VIRTUS ROMA 1960 | 79-70

Virtus Roma 1960: Frisari ne, Rocchi 17, Giorgi 4, Zoffoli 3, Valentini, Giacomi, Whelan 28, Fokou 6, Casale, Petrucci 12. All: Tonolli, Zanchi, Blasi. Prep.Fisico: Baldoni Dir.: Mantovani.