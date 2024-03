La Virtus Roma cade in casa sotto i colpi della Loreto Pesaro

Si arrende sotto i colpi di una bella Loreto Pesaro, la Virtus GVM Roma 1960, che cede in casa con il punteggio di 61-75 in questo inizio di play-in gold.

La squadra marchigiana sigla un netto da tre punti e sin dal primo quarto la Virtus non riesce a bloccare il ritmo ospite che rimane costante per tutto il match. Il prossimo match sarà in trasferta sul campo di Senigallia, domenica 10 Marzo alle ore 18.

LA PARTITA

Parte bene la squadra di casa con Fokou e Petrucci si porta avanti sul 7-3 ma la squadra ospite non molla la presa e impone il proprio ritmo con una solida percentuale da tre punti: i marchigiani girano bene la palla e trovano il canestro con un netto 6/11 dalla lunga distanza. La Virtus non molla la presa ed alla fine del primo quarto è 18-20.



Nel secondo quarto Loreto non abbassa il ritmo mentre i capitolini faticano a trovare ritmo e soluzioni a canestro. Gli ospiti siglano il 22-29 (massimo svantaggio casalingo sino a quel momento), prova ad intervallare Whelan con un canestro funambolico, ma è ancora la squadra in trasferta ad avere in mano il pallino del gioco, punendo costantemente da tre punti: al ventesimo è 31-44.



Al rientro dagli spogliatoi è ancora timbro ospite, Valentini lotta sotto le plance ma non basta (33-46), Loreto spinge e la Virtus non riesce ad arginare l’attacco giallo-blu che firma il 34-52. Prova a reagire la squadra di casa con i canestri di Rocchi, che segna anche una tripla, ma Maruca risponde per due volte “presente”: Tonolli prova la zona ma Loreto ne ha di più, ed al trentesimo è 47-62.

Nel quarto periodo la Virtus ci prova ma non riesce a ribaltare la situazione, Loreto ne ha nettamente di più: al Palacentro termina 61-75.

Le dichiarazioni di Alessandro Tonolli: “Innanzitutto complimenti alla squadra ospite che ha espresso un ottimo gioco. Noi abbiamo concesso troppo in difesa e non siamo riusciti a riprendere in mano il ritmo dell’incontro, faticando di conseguenza anche in attacco. Abbiamo capito, purtroppo, che tipo di basket ci aspetta in questa seconda fase e quindi dobbiamo inevitabilmente alzare il livello: impariamo, resettiamo e testa alla prossima.”

IL TABELLINO

VIRTUS ROMA 1960 – LORETO PESARO 61-75



Virtus Roma 1960: Petrucci 6, Banach 4, Whelan 14, Frisari 2, Casale, Valentini 8, Zoffoli, Pellegrinotti ne, Albano ne, Rocchi 15, Giacomi, Fokou 10.

Loreto Pesaro: Rupil 8, Lovisotto 2, Cevolini ne, Battisti 7, Cipriani 6, Maruca 10, Tognacci 9, Broglia 3, Martinez 13, Casoni 12