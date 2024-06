In un Palazzetto dello Sport strepitoso la Virtus vince gara 1 della finale Playoff

E’ sulla spinta di un Palazzetto dello Sport esaurito in ogni ordine di posto che la Virtus GVM Roma 1960 fa suo il primo atto della finale contro Loreto Pesaro: il punteggio finale dice 79-69 per la squadra di Tonolli.

La serie ora si sposta a Pesaro, mercoledì alle ore 21, per un match che vale un sogno o il ritorno al Palazzetto dello Sport per il terzo e decisivo atto del confronto.

La partita

Parte bene la squadra di casa guidata da Valentini che firma il 9-7 in apertura di primo quarto. Si aggiunge Rocchi ma arriva pronta la risposta degli ospiti che con Broglia toccano il meno uno, è 17-16. Giulio Casale con due liberi chiude la prima frazione, è 20-18.

Nel secondo quarto si accende Martinez per gli ospiti e Loreto torna avanti, la Virtus però non molla la presa sulla partita e nonostante l’ottima vena realizzativa ospite, è ancora Valentini, con il supporto di Whelan a caricarsi la squadra sulle spalle, e dopo venti minuti è 35-41.



Arriva pronta la reazione nel terzo periodo e con Zoffoli i padroni di casa agguantano la parità (43- 43) e da quel momento in poi i romani non si voltano più indietro. Rocchi spinge ed è 53-45, risponde Martinez ma Petrucci piazza una tripla di pesantezza letale, il terzo periodo termina 61- 53.



Il Palazzetto è infiammato, Whelan attacca con decisione e Petrucci ancora con una tripla sottolinea il momento positivo dei ragazzi di casa, gli ospiti provano gli ultimi assalti ma Fokou a suon di stoppate cancella le speranze avversarie: termina 79-69.

Coach Tonolli: "Ha fatto la differenza il grande approccio mentale che abbiamo avuto"

Le parole di Tonolli: “Ha fatto la differenza il grande approccio mentale che abbiamo avuto e lo abbiamo dimostrato anche nel momento in cui gli avversari con merito si sono portati in vantaggio.

Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita disputata ed al pubblico che è stato incredibile, la marcia in più. Ora ci aspetta gara-2 e ne conosciamo il significato, servirà una partita perfetta.”

Il tabellino

VIRTUS GVM ROMA 1960 – ITALSERVICE LORETO PESARO 79-69



VIRTUS GVM ROMA: Petrucci 6, Whelan 19, Frisari ne, Casale 1, Valentini 22, Zoffoli 8, Pellegrinotti ne, Columbano ne, Giorgi 2, Rocchi 19, Giacomi, Fokou 2 Staff: Tonolli, Ass: Zanchi, Blasi Prep: Baldoni Dir: Mantovani, Mauriello

ITALSERVICE LORETO PESARO: nd