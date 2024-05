Virtus Roma-Bramante Pesaro: date, orari e biglietti della semifinale playoff

La Virtus GVM Roma 1960 comunica le date ufficiali della serie di semifinale playoff del Campionato di Serie B Interregionale. Le gare casalinghe della serie si giocheranno al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro.

Avversario di turno sarà la Bramante Pesaro che nei quarti di finale ha superato 2-1 la Supernova Fiumicino.

I biglietti per le sfide sono in vendita attraverso il sito ufficiale del club, attraverso il sito Diyticket.it, presso il rivenditore di Via Lucrezio Caro 48/b e presso il bar del Palacentro in Via Santa Maria Mediatrice, 22.

Da segnalare che per tutti i presenti a Porto Recanati,al fine di ringraziarli per il magnifico supporto in gara-2 dei quarti di finale, il biglietto sarà omaggio.I presenti a Porto Recanati dovranno mandare una mail con i propri nominativi a info@virtusroma1960.it

Biglietti a partire da € 5.00 - Under 12 a partire da € 2.00 - Settore Ospiti: Tribuna F Silver F1 e Galleria Tribuna F1

La Virtus in visita da Papa Franceso

In parallelo alla preparazione del match di semifinale la prima squadra della Virtus Roma ha avuto il piacere, e l'onore, di poter assistere all'Udienza di Papa Francesco e di poter visitare la Basilica di San Pietro.

"Una mattinata, quella dei nostri ragazzi e dello staff tecnico - si legge sul profilo facebook del club - impreziosita dalla presenza di Ettore Sansavini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato di GVM Care & Research e dai vertici di Mc Donald's Italia, Team Service, Dan John, Nuovo Tuscolo Sporting Club, nostri partner in questa grande stagione".

Il calendario della serie di semifinale