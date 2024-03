Presentata la Final Four della Coppa Italia LNP: il calendario e gli orari delle sfide

La Sala Conferenze del Corriere dello Sport a Roma ha ospitato la presentazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, che si svolgerà sabato 16 marzo e domenica 17 prossimi nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma.

Ad introdurre la conferenza, presentata dalla giornalista Sabrina Orlandi, Alessandro Barbano, co-direttore del Corriere dello Sport-Stadio, media partner della manifestazione, Giovanni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Cultura, Sport e Moda di Roma Capitale e l’Avv. Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro.

Dopo gli interventi istituzionali di Barbano, Petrucci, Onorato e Maiorana spazio poi a Valerio Bianchini, storico allenatore e personaggio della pallacanestro italiana e opinionista della Final Four di Coppa Italia LNP 2024

Le parole di Valerio Bianchini

La riforma del 1974 - “Mi aspetto molto da questa manifestazione, che annovera squadre di alto livello e che è stata ulteriormente valorizzata dalla riforma, che ha ridotto il numero delle compagini in A2 e B Nazionale. Questo richiama un po’ la grande riforma del 1974, con la trasformazione della Serie B in A2, dando alle Società la possibilità di inserire stranieri".

Il format - "Questo trasferì inoltre la passione del basket in tutta Italia. Basket a Roma che iniziò con il Collegio de’ Merode, luogo di istruzione per i giovani romani; vi è una certa corrispondenza con l’attuale presenza della Luiss in A2, altra istituzione educativa. Vi è grande passione per la pallacanestro in questa città, che iniziative come questa Final Four aiutano ad alimentare. Come affrontare una manifestazione di questo format? Non si inventa, ci si deve lavorare per tutta la stagione, le squadre che vincono è perché hanno un’anima”.

Il calendario della manifestazione

SERIE A2

Semifinali 16 marzo

Trapani Shark- Flats Service Fortitudo Bologna 16.15

Unieuro Forlì-Acqua S.Bernardo Cantù 20.45

Finale 17 marzo ore 20.45

SERIE B

Semifinali 16 marzo

Fabo Herons Montecatini-Liofilchem Roseto 14.00

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Akern Libertas Livorno 18.30

Finale 17 marzo ore 17.30