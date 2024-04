Importante novità nel basket capitolino, la nuova EBK Arena è realtà

Quello che sta per accadere nel panorama cestistico capitolino, in questo mese di aprile del 2024, è davvero importante e da ricordare a lungo.

Parliamo dell'apertura della nuova EBK Arena, il nuovo campo da pallacanestro sito nel cuore di Roma, in via del Baiardo 25 in zona Tor di Quinto.

E, dato di non secondaria importanza, con una capienza di ben 1000 posti a sedere. Il che indica già dalla sua apertura un progetto infrastrutturale e sportivo ambizioso.

La prima partita che verrà ospitata nella nuova Arena è prevista per domenica 7 aprile 2024, palla a due alle ore 18:00, con ingresso libero, per la 28esima gara di campionato di Serie B Interregionale della Polisportiva Supernova.

La formazione rossonera disputerà nell'impianto le proprie partite casalinghe fino al termine della stagione sportiva corrente.